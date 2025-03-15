Захворюваність на кір зросла в Європі — скільки випадків

В Європі вирує кір — скільки випадків захворювання
Минулого року в Європі та Центральній Азії зросла захворюваність на кір у два рази порівняно з 2023. Загалом у регіоні було зафіксовано 127 350 випадків, а у світі — 359 521.
Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я, передає Sky News.
Захворюваність на кір
Понад 40% випадків у Європі припадає на дітей віком до п’яти років, тому ВООЗ та ЮНІСЕФ закликали до негайних заходів для підвищення рівня вакцинації.
У 2023 році пів мільйона дітей у регіоні не отримали першу дозу вакцини (MCV1), яка повинна бути надана в рамках планової імунізації.
"Вважається, що дві дози вакцини проти кору на 97% ефективно запобігають захворюванню, яке зазвичай вражає дихальну систему і призводить до таких симптомів, як лихоманка, кашель, нежить і висип", — йдеться у матеріалі.
Більше як половина випадків захворювання в Європейському регіоні потребували лікування в медичних закладах, а 38 осіб — померли.
"Кір повернувся, і це тривожний сигнал. Без високого рівня вакцинації неможливо забезпечити безпеку здоров'я... Вірус кору ніколи не відпочиває — і ми теж не можемо", — зазначив директор Європейського бюро ВООЗ д-р Ханс Клюге.
Де зафіксовано найбільше захворювань
Минулого року найбільше хворих на кір було зафіксовано в Румунії — 30 692 випадки. А на другому місці був Казахстан — 28 147.
За словами британських чиновників, минулого місяця в країні було зафіксовано понад 200 випадків кору. Очікується, що їх кількість значно зросте.
Водночас у ВООЗ та ЮНІСЕФ зазначають, що кількість випадків кору в регіоні загалом знижується з 1997 року, коли було зафіксовано 216 тисяч випадків, досягнувши рекордного мінімуму в 4 440 випадків у 2016 році.
Симптоми кору
Симптоми кору зазвичай з'являються через 10-14 днів після контакту з вірусом:
- лихоманка — починається на 3-5 день після інфікування;
- сухий кашель, який часто супроводжується набряком горла;
- закладеність носа або рясне виділення;
- запалення очей, яке супроводжується почервонінням і сльозотечею;
- висип — з'являється на 3-5 день хвороби, спочатку на обличчі, за вухами та на шиї, а потім поширюється по всьому тілу;
- білі плямки на слизовій щік – так звані плями Коплика, які є характерним симптомом кору.
Інші симптоми можуть включати втому, болі в м'язах і головний біль.
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