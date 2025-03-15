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Обстеження у сімейного лікаря — які безоплатні послуги доступні

15 березня 2025 10:33
Андрій Плахонін - Редактор
Які наразі послуги у сімейного лікаря безоплатні
Пацієнтка на обстеження у лікаря. Фото: Freepik
Андрій Плахонін - Редактор

Українці, що підписали декларацію з лікарем, мають право на безоплатні медичні послуги. Зокрема, серед безплатних медичних послуг у сімейного лікаря, є огляд та призначення ліків.

Про це повідомили у Національній службі здоров’я України.

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Отже, підписавши декларацію з лікарем, кожен громадянин України отримує право на безоплатні медичні послуги. Відтак безоплатно ваш сімейний лікар може:

  • Проводити медичні огляди;
  • Призначати аналізи та діагностику: загальний аналіз крові, аналіз крові на рівень холестерину, глюкози, загальний аналіз сечі, швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити В і С;
  • Проведення інструментальних обстежень: електрокардіографія, пікфлоуметрія, отоскопія, офтальмоскопія, камертональні тести, а також вимірювання гостроти зору;
  • Лікувати поширені хвороби, травми та отруєння;
  • Спостерігати за хронічними захворюваннями та коригувати лікування;
  • Надавати невідкладну допомогу;
  • Направляти до лікарів-спеціалістів за потреби; 
  • Робити щеплення та інші профілактичні процедури;
  • Вести неускладнену вагітність;
  • Контролювати здоров’я дітей;
  • Призначати ліки, зокрема за програмою "Доступні ліки";
  • Виписувати довідки. 

Які обстеження вам гарантовані за віком?

Крім основних послуг, сімейний лікар направляє на безоплатні профілактичні обстеження:

  • Гіпертонія (від 40 років) — кожні 2 роки, за факторами ризику (куріння, зайва вага) — щорічно; 
  • Цукровий діабет (від 45 років) — раз на рік;  
  • Рак молочної залози (жінки 50–69 років) — мамографія раз на 2 роки, за факторами ризику — з 40 років; 
  • Колоректальний рак (50–75 років) — обстеження раз на 2 роки, за факторами ризику — щорічно; 
  • Рак простати (чоловіки 50+) — раз на 2 роки; за спадковими факторами — щорічно з 40–45 років; 
  • Туберкульоз (за групами ризику) — щорічно.

 У Національній службі здоров’я України зазначили, що якщо лікар рекомендує пройти скринінг — необхідно це робити відразу.

Чому важливо відвідувати лікаря щороку?

Навіть якщо вас нічого не турбує, профілактичний огляд допоможе виявити приховані загрози для здоров’я. Оновлюйте дані у лікаря (телефон, адресу), щоб залишатися на зв’язку. 

Дотримуйтеся календаря щеплень: дорослі мають вакцинуватися від дифтерії та правця кожні 10 років. 

Приділіть час собі — регулярна перевірка здоров’я може запобігти розвитку хронічних захворювань.

Раніше ми писали, що в Україні продовжує циркулювати грип та ГРВІ. Однак попри це, спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків.

Нагадаємо, що з 3 по 9 березня в Україні зафіксували 11 смертей від грипів А та В. Найбільше летальних випадків трапилося у Київській області.

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