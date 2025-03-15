Які наразі послуги у сімейного лікаря безоплатні

Обстеження у сімейного лікаря — які безоплатні послуги доступні
Українці, що підписали декларацію з лікарем, мають право на безоплатні медичні послуги. Зокрема, серед безплатних медичних послуг у сімейного лікаря, є огляд та призначення ліків.
Про це повідомили у Національній службі здоров’я України.
Які безоплатні обстеження можна пройти у сімейного лікаря
Отже, підписавши декларацію з лікарем, кожен громадянин України отримує право на безоплатні медичні послуги. Відтак безоплатно ваш сімейний лікар може:
- Проводити медичні огляди;
- Призначати аналізи та діагностику: загальний аналіз крові, аналіз крові на рівень холестерину, глюкози, загальний аналіз сечі, швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити В і С;
- Проведення інструментальних обстежень: електрокардіографія, пікфлоуметрія, отоскопія, офтальмоскопія, камертональні тести, а також вимірювання гостроти зору;
- Лікувати поширені хвороби, травми та отруєння;
- Спостерігати за хронічними захворюваннями та коригувати лікування;
- Надавати невідкладну допомогу;
- Направляти до лікарів-спеціалістів за потреби;
- Робити щеплення та інші профілактичні процедури;
- Вести неускладнену вагітність;
- Контролювати здоров’я дітей;
- Призначати ліки, зокрема за програмою "Доступні ліки";
- Виписувати довідки.
Які обстеження вам гарантовані за віком?
Крім основних послуг, сімейний лікар направляє на безоплатні профілактичні обстеження:
- Гіпертонія (від 40 років) — кожні 2 роки, за факторами ризику (куріння, зайва вага) — щорічно;
- Цукровий діабет (від 45 років) — раз на рік;
- Рак молочної залози (жінки 50–69 років) — мамографія раз на 2 роки, за факторами ризику — з 40 років;
- Колоректальний рак (50–75 років) — обстеження раз на 2 роки, за факторами ризику — щорічно;
- Рак простати (чоловіки 50+) — раз на 2 роки; за спадковими факторами — щорічно з 40–45 років;
- Туберкульоз (за групами ризику) — щорічно.
У Національній службі здоров’я України зазначили, що якщо лікар рекомендує пройти скринінг — необхідно це робити відразу.
Чому важливо відвідувати лікаря щороку?
Навіть якщо вас нічого не турбує, профілактичний огляд допоможе виявити приховані загрози для здоров’я. Оновлюйте дані у лікаря (телефон, адресу), щоб залишатися на зв’язку.
Дотримуйтеся календаря щеплень: дорослі мають вакцинуватися від дифтерії та правця кожні 10 років.
Приділіть час собі — регулярна перевірка здоров’я може запобігти розвитку хронічних захворювань.
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