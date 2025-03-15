Які наразі послуги у сімейного лікаря безоплатні

Пацієнтка на обстеження у лікаря. Фото: Freepik

Українці, що підписали декларацію з лікарем, мають право на безоплатні медичні послуги. Зокрема, серед безплатних медичних послуг у сімейного лікаря, є огляд та призначення ліків.

Про це повідомили у Національній службі здоров’я України.

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Які безоплатні обстеження можна пройти у сімейного лікаря

Отже, підписавши декларацію з лікарем, кожен громадянин України отримує право на безоплатні медичні послуги. Відтак безоплатно ваш сімейний лікар може:

Проводити медичні огляди;

Призначати аналізи та діагностику: загальний аналіз крові, аналіз крові на рівень холестерину, глюкози, загальний аналіз сечі, швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити В і С;

Проведення інструментальних обстежень: електрокардіографія, пікфлоуметрія, отоскопія, офтальмоскопія, камертональні тести, а також вимірювання гостроти зору;

Лікувати поширені хвороби, травми та отруєння;

Спостерігати за хронічними захворюваннями та коригувати лікування;

Надавати невідкладну допомогу;

Направляти до лікарів-спеціалістів за потреби;

Робити щеплення та інші профілактичні процедури;

Вести неускладнену вагітність;

Контролювати здоров’я дітей;

Призначати ліки, зокрема за програмою "Доступні ліки";

Виписувати довідки.

Які обстеження вам гарантовані за віком?

Крім основних послуг, сімейний лікар направляє на безоплатні профілактичні обстеження:

Гіпертонія (від 40 років) — кожні 2 роки, за факторами ризику (куріння, зайва вага) — щорічно;

Цукровий діабет (від 45 років) — раз на рік;

Рак молочної залози (жінки 50–69 років) — мамографія раз на 2 роки, за факторами ризику — з 40 років;

Колоректальний рак (50–75 років) — обстеження раз на 2 роки, за факторами ризику — щорічно;

Рак простати (чоловіки 50+) — раз на 2 роки; за спадковими факторами — щорічно з 40–45 років;

Туберкульоз (за групами ризику) — щорічно.

У Національній службі здоров’я України зазначили, що якщо лікар рекомендує пройти скринінг — необхідно це робити відразу.

Чому важливо відвідувати лікаря щороку?

Навіть якщо вас нічого не турбує, профілактичний огляд допоможе виявити приховані загрози для здоров’я. Оновлюйте дані у лікаря (телефон, адресу), щоб залишатися на зв’язку.

Дотримуйтеся календаря щеплень: дорослі мають вакцинуватися від дифтерії та правця кожні 10 років.

Приділіть час собі — регулярна перевірка здоров’я може запобігти розвитку хронічних захворювань.

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