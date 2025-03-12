Грип в Україні — за тиждень померло 11 людей

Хворі на грип в лікарні. Фото: Суспільне

З 3 по 9 березня в Україні зафіксували 11 смертей від грипів А та В. Найбільше летальних випадків трапилося у Київській області.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я України у щотижневому епідеміологічному бюлетені.

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Зазначається, що протягом звітного тижня в системі рутинного епідеміологічного нагляду

зареєстровано 11 летальних випадків внаслідок грипу:

Київ — шість випадків;

Житомирська область — один випадок;

Львівська область — один випадок;

Полтавська область — два випадки;

Дніпропетровська область — один випадок.

При цьому всі померлі не мали щеплень від грипу.

За даними епідеміологічного спостереження, віруси грипу циркулюють у 22 регіонах країни (88%), що свідчить про їхнє широке географічне поширення.

Розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ

Також повідомляється, що за останній тиждень госпіталізували 8 140 осіб (3,1% від загальної кількості захворілих на ГРВІ), із них 4 564 — діти віком до 17 років, що становить 56,1% серед госпіталізованих.

Нагадаємо, у МОЗ назвали області, в яких перевищено епідпоріг. Йдеться про п'ять регіонів.

Крім того, лікар дав пояснення дивним симптомам грипу в українців. Він наголосив, що все залежить від особливостей організму.