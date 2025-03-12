Грипп в Украине — за неделю умерло 11 человек

Вспышка гриппа в Украине — сколько людей умерло за неделю
С 3 по 9 марта в Украине зафиксировали 11 смертей от гриппов А и В. Больше всего летальных случаев произошло в Киевской области.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.
Сколько людей умерло от гриппа за неделю
Отмечается, что в течение отчетной недели в системе рутинного эпидемиологического надзора
зарегистрировано 11 летальных случаев вследствие гриппа:
- Киев — шесть случаев;
- Житомирская область — один случай;
- Львовская область — один случай;
- Полтавская область — два случая;
- Днепропетровская область — один случай.
При этом все умершие не имели прививок от гриппа.
По данным эпидемиологического наблюдения, вирусы гриппа циркулируют в 22 регионах страны (88%), что свидетельствует об их широком географическом распространении.
Также сообщается, что за последнюю неделю госпитализировали 8 140 человек (3,1% от общего количества заболевших ОРВИ), из них 4 564 — дети в возрасте до 17 лет, что составляет 56,1% среди госпитализированных.
Напомним, в Минздраве назвали области, в которых превышен эпидпорог. Речь идет о пяти регионах.
Кроме того, врач дал объяснение странным симптомам гриппа у украинцев. Он отметил, что все зависит от особенностей организма.
Читайте Новини.LIVE!