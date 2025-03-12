Грипп в Украине — за неделю умерло 11 человек

Больные гриппом в больнице. Фото: Суспільне

С 3 по 9 марта в Украине зафиксировали 11 смертей от гриппов А и В. Больше всего летальных случаев произошло в Киевской области.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

Читайте также:

Сколько людей умерло от гриппа за неделю

Отмечается, что в течение отчетной недели в системе рутинного эпидемиологического надзора

зарегистрировано 11 летальных случаев вследствие гриппа:

Киев — шесть случаев;

Житомирская область — один случай;

Львовская область — один случай;

Полтавская область — два случая;

Днепропетровская область — один случай.

При этом все умершие не имели прививок от гриппа.

По данным эпидемиологического наблюдения, вирусы гриппа циркулируют в 22 регионах страны (88%), что свидетельствует об их широком географическом распространении.

Распределение регионов Украины по уровням эпидемической активности заболеваемости ОРВИ

Также сообщается, что за последнюю неделю госпитализировали 8 140 человек (3,1% от общего количества заболевших ОРВИ), из них 4 564 — дети в возрасте до 17 лет, что составляет 56,1% среди госпитализированных.

Напомним, в Минздраве назвали области, в которых превышен эпидпорог. Речь идет о пяти регионах.

Кроме того, врач дал объяснение странным симптомам гриппа у украинцев. Он отметил, что все зависит от особенностей организма.