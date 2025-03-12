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Вспышка гриппа в Украине — сколько людей умерло за неделю

12 марта 2025 13:37
Андрей Плахонин - Редактор
Грипп в Украине — за неделю умерло 11 человек
Больные гриппом в больнице. Фото: Суспільне
Андрей Плахонин - Редактор

С 3 по 9 марта в Украине зафиксировали 11 смертей от гриппов А и В. Больше всего летальных случаев произошло в Киевской области.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

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Отмечается, что в течение отчетной недели в системе рутинного эпидемиологического надзора
зарегистрировано 11 летальных случаев вследствие гриппа:

  • Киев — шесть случаев;
  • Житомирская область — один случай;
  • Львовская область — один случай;
  • Полтавская область — два случая;
  • Днепропетровская область — один случай.

При этом все умершие не имели прививок от гриппа.

По данным эпидемиологического наблюдения, вирусы гриппа циркулируют в 22 регионах страны (88%), что свидетельствует об их широком географическом распространении.

грип в Україні
Распределение регионов Украины по уровням эпидемической активности заболеваемости ОРВИ

Также сообщается, что за последнюю неделю госпитализировали 8 140 человек (3,1% от общего количества заболевших ОРВИ), из них 4 564 — дети в возрасте до 17 лет, что составляет 56,1% среди госпитализированных.

Напомним, в Минздраве назвали области, в которых превышен эпидпорог. Речь идет о пяти регионах.

Кроме того, врач дал объяснение странным симптомам гриппа у украинцев. Он отметил, что все зависит от особенностей организма.

смерть болезнь Украина ОРВИ грипп заболевания

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