Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Медцентр arrow Грип та ГРВІ циркулюють — в яких областях перевищено епідпоріг arrow

Грип та ГРВІ циркулюють — в яких областях перевищено епідпоріг

8 березня 2025 20:23
Євтушенко Аліна - редактор
Де перевищено епідемічний поріг захворюваності на грип
Хвора жінка у лікаря. Фото: Freepik
Євтушенко Аліна - редактор

Наразі зафіксована циркуляція вірусів грипу у 22 областях України. Зокрема, у пʼяти регіонах перевищено епідемічний поріг захворюваності. 

Про це повідомив заступник міністра охорони здоровʼя, головний санітарний лікар Ігор Кузін в етері телемарафону "Єдині новини", інформує "РБК-Україна". 

Читайте також:

В яких регіонах найбільше хворіють на грип та ГРВІ

За словами Кузіна, нині у 22 областях країни зареєстрована циркуляція вірусів грипу, що свідчить про перехід від гострих респіраторних вірусних інфекцій до грипу.  

Крім того, у пʼяти областях — Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій — захворюваність перевищила епідемічний поріг, і в цих регіонах застосовуються карантинні або обмежувальні заходи. 

Головний державний санітарний лікар України також зазначив, що у 12 областях спостерігається незначне підвищення епідемічного порогу, і там введені локальні обмеження залежно від ситуації в окремих містах та районах. 

Зазначається, що захворюваність на грип є типовою для цього періоду року. У першому кварталі зазвичай фіксується збільшення випадків грипу та ГРВІ. У поточному епідсезоні рівень захворюваності на 13-15% нижчий порівняно з минулим роком. Загалом за тиждень на грип та ГРВІ хворіють від 250 до 270 тисяч українців. 

За даними Кузіна, за весь епідсезон від ускладнень грипу та ГРВІ в Україні померло 33 особи, всі вони не були вакциновані. Він наголосив, що зазвичай протягом епідемічного сезону фіксується близько 50 летальних випадків. 

Попри загрози, рівень госпіталізації залишається низьким — близько 9 тисяч осіб за тиждень. Однак вакцинація від грипу залишається на низькому рівні, оскільки вакцина не входить до Національного календаря щеплень і є платною. Торік вакцинувалися близько 50 тисяч осіб, здебільшого медичні працівники та люди з високим ризиком захворіти.

Зазначимо, що за минулий тиждень у Києві зареєстровано майже 21 тисячу нових випадків захворювання на грип та ГРВІ. За словами лікарів, зросла кількість ушпиталень серед хворих.

Однак у МОЗ днями повідомляли, що наразі спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків захворювання на інфекційні хвороби.

МОЗ карантин Ігор Кузін Україна ГРВІ грип захворювання епідемія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:08 На Одещині судили військового за підроблені документи

21:35 Орбан хоче домовитися зі США про економічну співпрацю

20:57 Графіки світла на завтра — чи будуть в Одесі вимикати світло

20:56 Зубков забив дебютний гол за Трабзонспор

20:54 Зеленський розповів про наслідки удару РФ по Добропіллю

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

20:23 Грип та ГРВІ циркулюють — в яких областях перевищено епідпоріг

20:20 Пушича в Шахтарі замінить один із трьох перспективних тренерів

20:08 Як не втратити землю — критичні помилки під час приватизації

20:01 Як повернути товар, узятий в кредит — що мають знати українці

20:00 У ДСНС показали відео, як під атаками РФ рятують життя

22:08 На Одещині судили військового за підроблені документи

21:35 Орбан хоче домовитися зі США про економічну співпрацю

20:57 Графіки світла на завтра — чи будуть в Одесі вимикати світло

20:56 Зубков забив дебютний гол за Трабзонспор

20:54 Зеленський розповів про наслідки удару РФ по Добропіллю

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

20:23 Грип та ГРВІ циркулюють — в яких областях перевищено епідпоріг

20:20 Пушича в Шахтарі замінить один із трьох перспективних тренерів

20:08 Як не втратити землю — критичні помилки під час приватизації

20:01 Як повернути товар, узятий в кредит — що мають знати українці

20:00 У ДСНС показали відео, як під атаками РФ рятують життя

06:40 Найвигідніші ціни на брухт у березні — де дорожче здавати метал

7 березня 2025

18:33 Квіти до 8 березня — скільки коштує букет на одеському Привозі

06:40 Як заробити на золоті у березні — оновлені тарифи ломбардів

06:22 Ціни на мобільний зв'язок в Україні та ЄС — де дешевші тарифи

6 березня 2025

22:33 Як повернути українців на батьківщину — план дій

13:33 Де краще старіти — на скільки пенсії в ЄС більші, ніж в Україні

08:50 Угода щодо копалин — чого тепер хоче США і які ризики для України

06:40 У березні змінилися ціни на латунь — де можна вигідно здати брухт

5 березня 2025

22:33 Ледве вистачає на корм — ситуація в одеському притулку "Ковчег"

12:00 В Україні оновився курс — в яких банках дорожче купують долари

Text

22:44 Трамп виступає на саміті Білого дому — трансляція

Text

18:33 Термінова заява Трампа щодо війни — пряма трансляція

Text

17:50 Ердоган підтримав перемир'я в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Польщі зробили заяву щодо відправлення військ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсує переговори із США, — ефір Ранок.LIVE

6 березня 2025
Text

23:39 Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

Text

17:50 Зустріч Зеленського із союзниками в Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

Text

16:45 Рютте і Дуда роблять важливу заяву щодо України — трансляція

Text

16:15 Виступ Келлога у Вашингтоні щодо України — прямий ефір

Text

15:20 Умєров зустрівся з Борисом Пісторіусом — прямий ефір

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:12 Вартість яєць злетіла в космос — що сталося з цінами в АТБ

23 лютого 2025

06:05 Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата — суми з 1 березня

27 лютого 2025

07:05 Що буде з мінімальною зарплатою в Україні — сума з 1 березня

1 березня 2025

22:36Висловив підтримку — Залужний опублікував фото з Зеленським

26 лютого 2025

00:30 Мобілізованого не взяла жодна частина — що має робити ТЦК

1 березня 2025

07:23 В'їзд до ЄС лише за гроші — які зміни готують українцям у 2025

02:30 Мобілізація українців 50+ років — що зміниться з 1 березня

4 березня 2025

16:05 Без права на обмін — у кого можуть конфіскувати долари

24 лютого 2025

03:11 Пачка сиру і 20 хв — цей десерт краще Медовика і Наполеона

27 лютого 2025

12:20 Як вберегти яблуню від осипання плодів — чарівне підживлення