Де перевищено епідемічний поріг захворюваності на грип

Хвора жінка у лікаря. Фото: Freepik

Наразі зафіксована циркуляція вірусів грипу у 22 областях України. Зокрема, у пʼяти регіонах перевищено епідемічний поріг захворюваності.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоровʼя, головний санітарний лікар Ігор Кузін в етері телемарафону "Єдині новини", інформує "РБК-Україна".

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За словами Кузіна, нині у 22 областях країни зареєстрована циркуляція вірусів грипу, що свідчить про перехід від гострих респіраторних вірусних інфекцій до грипу.

Крім того, у пʼяти областях — Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій — захворюваність перевищила епідемічний поріг, і в цих регіонах застосовуються карантинні або обмежувальні заходи.

Головний державний санітарний лікар України також зазначив, що у 12 областях спостерігається незначне підвищення епідемічного порогу, і там введені локальні обмеження залежно від ситуації в окремих містах та районах.

Зазначається, що захворюваність на грип є типовою для цього періоду року. У першому кварталі зазвичай фіксується збільшення випадків грипу та ГРВІ. У поточному епідсезоні рівень захворюваності на 13-15% нижчий порівняно з минулим роком. Загалом за тиждень на грип та ГРВІ хворіють від 250 до 270 тисяч українців.

За даними Кузіна, за весь епідсезон від ускладнень грипу та ГРВІ в Україні померло 33 особи, всі вони не були вакциновані. Він наголосив, що зазвичай протягом епідемічного сезону фіксується близько 50 летальних випадків.

Попри загрози, рівень госпіталізації залишається низьким — близько 9 тисяч осіб за тиждень. Однак вакцинація від грипу залишається на низькому рівні, оскільки вакцина не входить до Національного календаря щеплень і є платною. Торік вакцинувалися близько 50 тисяч осіб, здебільшого медичні працівники та люди з високим ризиком захворіти.

Зазначимо, що за минулий тиждень у Києві зареєстровано майже 21 тисячу нових випадків захворювання на грип та ГРВІ. За словами лікарів, зросла кількість ушпиталень серед хворих.

Однак у МОЗ днями повідомляли, що наразі спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків захворювання на інфекційні хвороби.