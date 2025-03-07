У Києві фіксують стрімке зростання захворювання на грип та ГРВІ

Люди в лікарні. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

За минулий тиждень у Києві зареєстровано майже 21 тисячу нових випадків захворювання на грип та ГРВІ. За словами лікарів, зросла кількість ушпиталень серед хворих.

Про це розповів головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак у коментарі ТСН.

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Захворювання на грип та ГРВІ

За словами лікаря, за попередній тиждень кількість нових випадків грипу та ГРВІ становить 16 471 особу, що свідчить про збільшення рівня захворюваності на 27%. Водночас ця цифра не перевищує епідеміологічний поріг, хоч й наближається до нього.

Чумак зауважив, що коронавірус слабшає та відходить на другий план після грипу та ГРВІ. Минулого тижня було зареєстровано лише 27 випадків COVID-19, а позаминулого — 37 випадків.

"Також маємо ріст госпіталізацій серед хворих на грип та ГРВІ як серед дітей, так і дорослих — 574 особи минулого тижня, з яких 356 дітей", — зазначив він.

Крім того, зростає кількість саме важких випадків хвороби.

Симптоми грипу та ГРВІ

За словами Чумака, грип починається з ознобу та температури, яка підіймається до 39 градусів та тримається добу. У випадку, якщо ви відчуваєте перші симптоми, варто одразу звертатися до сімейного лікаря за призначенням лікування.

Загалом сама хвороба може тривати до двох тижнів, а профілактикою є завчасна вакцина від грипу. Також варто регулярно провітрювати приміщення, мити руки після вулиці та транспорту, користуватися антисептиком та уникати масового скупчення людей.

Нагадаємо, лікар Львівської інфекційної лікарні пояснив, чому під час цього епідсезону грипу багато людей скаржились на незвичні симптоми.

А в МОЗ днями повідомляли, що наразі спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків захворювання на інфекційні хвороби.