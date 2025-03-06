Симптоми грипу — лікар пояснив, чому вони можуть бути дивними

Нежить у дівчини. Фото: Pexels

Під час цьогорічного сезону грипу багато людей скаржились на дивні та незвичні симптоми захворювання. Наприклад, в декого взагалі не було температури. Однак вияви хвороби можуть різнитися і це залежить від особливостей організму.

Про це повідомив головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко в інтерв'ю "Еспресо.Захід" у середу, 5 березня.

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Чи змінилась симптоматика грипу

За словами Федоренка, найпростіший метод визначити грип — експрес-тест. Однак навіть він не гарантує точний результат. Складніші діагностики проводять у спеціалізованих закладах. Загалом грип може мати різну симптоматику, це залежить від організму людини. Якщо є супутні хвороби — вірус може викликати загострення.

Як пояснив лікар, багато хто може страждати від сильного кашлю. Вірус може вразити бронхи, легені чи плевру. Це пояснює сильний подразливий кашель. Крім того, може бути сильний біль у горлі, оскільки через запалення мигдалики збільшуються та зачіпають нервові закінчення. Також в людини, яка хворіє грипом, може підійматися температура. Ці симптоми можуть проявитись всі одразу або ж тільки деякі з них.

Однак, як наголосив Федоренко, грип може мати сильні ускладнення, тому займатись самолікуванням не варто. Народні методи можуть дійсно допомогти у профілактиці, однак коли людина вже захворіла, це не допоможе. В такому випадку потрібен серйозний підхід.

Нагадаємо, протягом минулого тижня понад 273 тисячі українців захворіли на ГРВІ, грип та COVID-19. Попри це кількість нових випадків все ж почала йти на спад.

Ми писали про те, як можна вберегти себе від грипу. Найефективнішим методом профілактики вважається вакцинація, але є й інші методи.