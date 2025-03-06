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Врач дал объяснение странным симптомам гриппа в украинцев

6 марта 2025 11:07
Андрей Плахонин - Редактор
Симптомы гриппа — врач объяснил, почему они могут быть странными
Насморк у девушки. Фото: Pexels
Андрей Плахонин - Редактор

Во время нынешнего сезона гриппа многие люди жаловались на странные и необычные симптомы заболевания. Например, у некоторых вообще не было температуры. Однако проявления болезни могут отличаться и это зависит от особенностей организма.

Об этом сообщил главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко в интервью "Еспресо.Захід" в среду, 5 марта.

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По словам Федоренко, самый простой метод определить грипп — экспресс-тест. Однако даже он не гарантирует точный результат. Сложные диагностики проводят в специализированных учреждениях. В целом грипп может иметь разную симптоматику, это зависит от организма человека. Если есть сопутствующие болезни — вирус может вызвать обострение.

Как пояснил врач, многие могут страдать от сильного кашля. Вирус может поразить бронхи, легкие или плевру. Это объясняет сильный раздражающий кашель. Кроме того, может быть сильная боль в горле, поскольку из-за воспаления миндалины увеличиваются и затрагивают нервные окончания. Также у человека, который болеет гриппом, может подниматься температура. Эти симптомы могут проявиться все сразу или только некоторые из них.

Однако, как отметил Федоренко, грипп может иметь сильные осложнения, поэтому заниматься самолечением не стоит. Народные методы могут действительно помочь в профилактике, однако когда человек уже заболел, это не поможет. В таком случае нужен серьезный подход.

Напомним, в течение прошлой недели более 273 тысяч украинцев заболели ОРВИ, гриппом и COVID-19. Несмотря на это количество новых случаев все же начало идти на спад.

Мы писали о том, как можно уберечь себя от гриппа. Самым эффективным методом профилактики считается вакцинация, но есть и другие методы.

болезнь ОРВИ грипп симптомы врачи

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