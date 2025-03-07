В Киеве фиксируют стремительный рост заболевания гриппом и ОРВИ

Люди в больнице. Иллюстративное фото: Вечірній Київ

За прошедшую неделю в Киеве зарегистрировано почти 21 тысячу новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ. По словам врачей, возросло количество госпитализаций среди больных.

Об этом рассказал главный санитарный врач Киева Сергей Чумак в комментарии ТСН.

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Заболевание гриппом и ОРВИ

По словам врача, за предыдущую неделю количество новых случаев гриппа и ОРВИ составляет 16 471 человек, что свидетельствует об увеличении уровня заболеваемости на 27%. В то же время эта цифра не превышает эпидемиологический порог, хотя и приближается к нему.

Чумак отметил, что коронавирус ослабевает и отходит на второй план после гриппа и ОРВИ. На прошлой неделе было зарегистрировано лишь 27 случаев COVID-19, а на позапрошлой — 37 случаев.

"Также имеем рост госпитализаций среди больных гриппом и ОРВИ, как среди детей, так и взрослых — 574 человека на прошлой неделе, из которых 356 детей", — отметил он.

Кроме того, растет количество именно тяжелых случаев болезни.

Симптомы гриппа и ОРВИ

По словам Чумака, грипп начинается с озноба и температуры, которая поднимается до 39 градусов и держится сутки. В случае, если вы чувствуете первые симптомы, стоит сразу обращаться к семейному врачу за назначением лечения.

В общем сама болезнь может длиться до двух недель, а профилактикой является заблаговременная вакцина от гриппа. Также стоит регулярно проветривать помещения, мыть руки после улицы и транспорта, пользоваться антисептиком и избегать массового скопления людей.

Напомним, врач Львовской инфекционной больницы объяснил, почему во время этого эпидсезона гриппа многие люди жаловались на необычные симптомы.

А в Минздраве на днях сообщали, что сейчас наблюдается постепенное уменьшение регистрации новых случаев заболевания инфекционными болезнями.