Где превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом

Больная женщина у врача. Фото: Freepik

Сейчас зафиксирована циркуляция вирусов гриппа в 22 областях Украины. В частности, в пяти регионах превышен эпидемический порог заболеваемости.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона "Единые новости", информирует "РБК-Украина".

Читайте также:

В каких регионах больше всего болеют гриппом и ОРВИ

По словам Кузина, сейчас в 22 областях страны зарегистрирована циркуляция вирусов гриппа, что свидетельствует о переходе от острых респираторных вирусных инфекций к гриппу.

Кроме того, в пяти областях — Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой — заболеваемость превысила эпидемический порог, и в этих регионах применяются карантинные или ограничительные меры.

Главный государственный санитарный врач Украины также отметил, что в 12 областях наблюдается незначительное повышение эпидемического порога, и там введены локальные ограничения в зависимости от ситуации в отдельных городах и районах.

Отмечается, что заболеваемость гриппом является типичной для этого периода года. В первом квартале обычно фиксируется увеличение случаев гриппа и ОРВИ. В текущем эпидсезоне уровень заболеваемости на 13-15% ниже по сравнению с прошлым годом. В общем, за неделю гриппом и ОРВИ болеют от 250 до 270 тысяч украинцев.

По данным Кузина, за весь эпидсезон от осложнений гриппа и ОРВИ в Украине умерло 33 человека, все они не были вакцинированы. Он отметил, что обычно в течение эпидемического сезона фиксируется около 50 летальных случаев.

Несмотря на угрозы, уровень госпитализации остается низким — около 9 тысяч человек за неделю. Однако вакцинация от гриппа остается на низком уровне, поскольку вакцина не входит в Национальный календарь прививок и является платной. В прошлом году вакцинировались около 50 тысяч человек, в основном медицинские работники и люди с высоким риском заболеть.

Отметим, что за прошедшую неделю в Киеве зарегистрировано почти 21 тысячу новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ. По словам врачей, возросло количество госпитализаций среди больных.

Однако в Минздраве на днях сообщали, что сейчас наблюдается постепенное уменьшение регистрации новых случаев заболевания инфекционными болезнями.