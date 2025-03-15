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Обследование у семейного врача — какие бесплатные услуги доступны

15 марта 2025 10:33
Андрей Плахонин - Редактор
Какие сейчас услуги у семейного врача бесплатные
Пациентка на обследовании у врача. Фото: Freepik
Андрей Плахонин - Редактор

Украинцы, подписавшие декларацию с врачом, имеют право на бесплатные медицинские услуги. В частности, среди бесплатных медицинских услуг у семейного врача, есть осмотр и назначение лекарств.

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

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Какие бесплатные обследования можно пройти у семейного врача

Итак, подписав декларацию с врачом, каждый гражданин Украины получает право на бесплатные медицинские услуги. Поэтому бесплатно ваш семейный врач может:

  • Проводить медицинские осмотры;
  • Назначать анализы и диагностику: общий анализ крови, анализ крови на уровень холестерина, глюкозы, общий анализ мочи, быстрые тесты на беременность, тропонин, ВИЧ, вирусные гепатиты В и С;
  • Проведение инструментальных обследований: электрокардиография, пикфлоуметрия, отоскопия, офтальмоскопия, камертональные тесты, а также измерение остроты зрения;
  • Лечить распространенные болезни, травмы и отравления;
  • Наблюдать за хроническими заболеваниями и корректировать лечение;
  • Оказывать неотложную помощь;
  • Направлять к врачам-специалистам при необходимости;
  • Делать прививки и другие профилактические процедуры;
  • Вести неосложненную беременность;
  • Контролировать здоровье детей;
  • Назначать лекарства, в частности по программе "Доступные лекарства";
  • Выписывать справки.

Какие обследования вам гарантированы по возрасту?

Кроме основных услуг, семейный врач направляет на бесплатные профилактические обследования:

  • Гипертония (от 40 лет) — каждые 2 года, по факторам риска (курение, лишний вес) — ежегодно;
  • Сахарный диабет (от 45 лет) — раз в год;
  • Рак молочной железы (женщины 50-69 лет) — маммография раз в 2 года, по факторам риска — с 40 лет;
  • Колоректальный рак (50-75 лет) — обследование раз в 2 года, по факторам риска — ежегодно;
  • Рак простаты (мужчины 50+) — раз в 2 года; по наследственным факторам — ежегодно с 40-45 лет;
  • Туберкулез (по группам риска) — ежегодно.

В Национальной службе здоровья Украины отметили, что если врач рекомендует пройти скрининг — необходимо это делать сразу.

Почему важно посещать врача каждый год?

Даже если вас ничего не беспокоит, профилактический осмотр поможет выявить скрытые угрозы для здоровья. Обновляйте данные у врача (телефон, адрес), чтобы оставаться на связи.

Придерживайтесь календаря прививок: взрослые должны вакцинироваться от дифтерии и столбняка каждые 10 лет.

Уделите время себе — регулярная проверка здоровья может предотвратить развитие хронических заболеваний.

Ранее мы писали, что в Украине продолжает циркулировать грипп и ОРВИ. Однако несмотря на это, наблюдается постепенное уменьшение регистрации новых случаев.

Напомним, что с 3 по 9 марта в Украине зафиксировали 11 смертей от гриппов А и В. Больше всего летальных случаев произошло в Киевской области.

здоровье семейный врач заболевания анализ крови медобследование

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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