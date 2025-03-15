Какие сейчас услуги у семейного врача бесплатные

Обследование у семейного врача — какие бесплатные услуги доступны
Украинцы, подписавшие декларацию с врачом, имеют право на бесплатные медицинские услуги. В частности, среди бесплатных медицинских услуг у семейного врача, есть осмотр и назначение лекарств.
Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.
Какие бесплатные обследования можно пройти у семейного врача
Итак, подписав декларацию с врачом, каждый гражданин Украины получает право на бесплатные медицинские услуги. Поэтому бесплатно ваш семейный врач может:
- Проводить медицинские осмотры;
- Назначать анализы и диагностику: общий анализ крови, анализ крови на уровень холестерина, глюкозы, общий анализ мочи, быстрые тесты на беременность, тропонин, ВИЧ, вирусные гепатиты В и С;
- Проведение инструментальных обследований: электрокардиография, пикфлоуметрия, отоскопия, офтальмоскопия, камертональные тесты, а также измерение остроты зрения;
- Лечить распространенные болезни, травмы и отравления;
- Наблюдать за хроническими заболеваниями и корректировать лечение;
- Оказывать неотложную помощь;
- Направлять к врачам-специалистам при необходимости;
- Делать прививки и другие профилактические процедуры;
- Вести неосложненную беременность;
- Контролировать здоровье детей;
- Назначать лекарства, в частности по программе "Доступные лекарства";
- Выписывать справки.
Какие обследования вам гарантированы по возрасту?
Кроме основных услуг, семейный врач направляет на бесплатные профилактические обследования:
- Гипертония (от 40 лет) — каждые 2 года, по факторам риска (курение, лишний вес) — ежегодно;
- Сахарный диабет (от 45 лет) — раз в год;
- Рак молочной железы (женщины 50-69 лет) — маммография раз в 2 года, по факторам риска — с 40 лет;
- Колоректальный рак (50-75 лет) — обследование раз в 2 года, по факторам риска — ежегодно;
- Рак простаты (мужчины 50+) — раз в 2 года; по наследственным факторам — ежегодно с 40-45 лет;
- Туберкулез (по группам риска) — ежегодно.
В Национальной службе здоровья Украины отметили, что если врач рекомендует пройти скрининг — необходимо это делать сразу.
Почему важно посещать врача каждый год?
Даже если вас ничего не беспокоит, профилактический осмотр поможет выявить скрытые угрозы для здоровья. Обновляйте данные у врача (телефон, адрес), чтобы оставаться на связи.
Придерживайтесь календаря прививок: взрослые должны вакцинироваться от дифтерии и столбняка каждые 10 лет.
Уделите время себе — регулярная проверка здоровья может предотвратить развитие хронических заболеваний.
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