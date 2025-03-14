Яка ситуація із захворюваністю на ГРВІ в Україні

Дівчина хворіє на грип. Фото: Freepik

В Україні продовжує циркулювати грип та ГРВІ. Однак попри це, спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України у Facebook у четвер, 13 березня.

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Грип та ГРВІ — яка наразі ситуація в Україні

За даними МОЗ, минулого тижня на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні захворіли 261 665 людей, із них 133 197 — діти. Це на 4,2% менше ніж тижнем раніше. Пік захворюваності був зафіксований у лютому, одна наразі спостерігається зменшення реєстрації нових випадків.

Зазначається, що минулого тижня з ускладненнями гострих респіраторно-вірусних інфекцій до лікарень потрапили 10 265 пацієнтів.

Перевищення епідемічного порогу високого рівня зафіксовано у п’яти областях: в Житомирській, Київській, Рівненській, Полтавській та Черкаській. У Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Кіровоградській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецький та Чернігівській областях — середній рівень. Натомість у Дніпропетровській та Миколаївській — низький. В інших регіонах України та місті Києві ситуація стабільна, спостерігається передепідемічний рівень.

Загалом захворюваність на 9,4% нижча ніж у минулому епідсезоні. У 22 регіонах країни циркулюють віруси грипу. Від початку січня зареєстровано 44 летальні випадки внаслідок ускладнень захворювання. Померлі не мали профілактичних щеплень.

Минулого тижня в країні зареєстровано три летальні випадки внаслідок ускладнень COVID-19. Загалом від початку епідемічного сезону на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли 3 253 656 людей.

Нагадаємо, що з 3 по 9 березня в Україні зафіксували 11 смертей від грипів А та В. Найбільше летальних випадків трапилося у Київській області.

Крім того, лікар дав пояснення дивним симптомам грипу в українців. Він наголосив, що все залежить від особливостей організму.