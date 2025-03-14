Какова ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Украине

Девушка болеет гриппом. Фото: Freepik

В Украине продолжает циркулировать грипп и ОРВИ. Однако несмотря на это, наблюдается постепенное уменьшение регистрации новых случаев.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины в Facebook в четверг, 13 марта.

Читайте также:

Грипп и ОРВИ — какова сейчас ситуация в Украине

По данным Минздрава, на прошлой неделе ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Украине заболели 261 665 человек, из них 133 197 — дети. Это на 4,2% меньше чем неделей ранее. Пик заболеваемости был зафиксирован в феврале, однако сейчас наблюдается уменьшение регистрации новых случаев.

Отмечается, что на прошлой неделе с осложнениями острых респираторно-вирусных инфекций в больницы попали 10 265 пациентов.

Превышение эпидемического порога высокого уровня зафиксировано в пяти областях: в Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской и Черкасской. В Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Кировоградской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкий и Черниговской областях — средний уровень. Зато в Днепропетровской и Николаевской — низкий. В других регионах Украины и городе Киеве ситуация стабильная, наблюдается предэпидемический уровень.

В целом заболеваемость на 9,4% ниже чем в прошлом эпидсезоне. В 22 регионах страны циркулируют вирусы гриппа. С начала января зарегистрировано 44 летальных случая в результате осложнений заболевания. Умершие не имели профилактических прививок.

На прошлой неделе в стране зарегистрировано три летальных случая в результате осложнений COVID-19. Всего с начала эпидемического сезона ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболели 3 253 656 человек.

Напомним, что с 3 по 9 марта в Украине зафиксировали 11 смертей от гриппов А и В. Больше всего летальных случаев произошло в Киевской области.

Кроме того, врач дал объяснение странным симптомам гриппа у украинцев. Он отметил, что все зависит от особенностей организма.