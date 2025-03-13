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Сплеск грипу — що кажуть лікарі про сезон захворювань

13 березня 2025 11:11
Андрій Плахонін - Редактор
Грип в Україні — що кажуть лікарі про важкий сезон захворювань
Чоловік хворий на грип. Ілюстративне фото: freepik
Андрій Плахонін - Редактор

Цьогорічний сезон грипу можна вважати катастрофічним, адже майже щодня від цього помирають люди. Лише за вихідні зафіксовано шість летальних випадків тільки в одному відділенні. 

Про це повідомила інфекціоністка, докторка медичних наук Ольга Голубовська у Facebook. 

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Думка лікарки про важкий сезон грипу

Голубовська розповіла, що прогнози фахівців щодо важких випадків грипу після пандемії коронавірусу справдились. За її словами, вже навесні 2023 року стали траплятися тяжкі випадки грипу, включаючи летальні, причому часто спричинені грипом типу В.

"У нашому відділенні перший смертельний випадок трапився у травні 2023 року, а це означає, що було багато хворих на грип в цей нетиповий для цього захворювання час року з легшим перебігом. Причому, звертаю увагу, підтвердився діагноз тільки посмертно — в легенях методом ПЛР винайшли грип типу В", — поділилась лікарка. 

Вона заявила, що цей сезон за тяжкістю значно перевищує минулий. Причому циркулюють настільки агресивні штами збудника, що вони витіснили майже повністю ковід. Зараз його циркуляція мінімальна у всіх країнах Європи. 

Що ще є незвичайним для цього сезону респіраторних хвороб

Ольга Голубовська відзначила, що досить велика кількість бактеріальної суперінфекції та збудників атипових пневмоній, передусім M. pneumonia, змусили деякі країни оголосити рівень епідемії ще наприкінці 2024 року. 

Особливостями клінічного перебігу є:

  • виникнення бронхообструктивних захворювань упритул до астми,
  • нудота,
  • блювання,
  • висипання на шкірі.

"Тобто, якщо у хворого на грип є такі симптоми, не можна виключити коінфекцію грип/мікоплазмоз. До речі, це також може пояснювати наявність лейкоцитозу в крові, що ми часто зараз спостерігаємо у наших пацієнтів", — пояснила інфекціоністка. 

За її словами, рентгенологічні дані, на жаль, не відображають зміни в легенях. Голубовська радить зважати на це на практиці та спиратися лише на сукупність клініко-лабораторних даних, особливо на дихальну недостатність, що прогресує.

Крім того, вона порадила пацієнтам вчасно звертатися до лікарів, а лікарям — правильно обирати тактику ведення хворих. 

Нагадаємо, за останній тиждень в Україні від грипу померло 11 людей. Найбільше смертей зафіксовано в столиці.  

Водночас в МОЗ дали кілька порад, як вберегтися від грипу. Найперше українцям потрібно вакцинуватися.

здоров'я ГРВІ грип лікарі захворювання

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