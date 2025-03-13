Грипп в Украине — что говорят врачи о тяжелом сезоне заболеваний

Мужчина болен гриппом. Иллюстративное фото: freepik

Нынешний сезон гриппа можно считать катастрофическим, ведь почти ежедневно от этого умирают люди. Только за выходные зафиксировано шесть летальных случаев только в одном отделении.

Об этом сообщила инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская в Facebook.

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Мнение врача о тяжелом сезоне гриппа

Голубовская рассказала, что прогнозы специалистов относительно тяжелых случаев гриппа после пандемии коронавируса оправдались. По ее словам, уже весной 2023 года стали случаться тяжелые случаи гриппа, включая летальные, причем часто вызванные гриппом типа В.

"В нашем отделении первый смертельный случай произошел в мае 2023 года, а это значит, что было много больных гриппом в это нетипичное для этого заболевания время года с легким течением. Причем, обращаю внимание, подтвердился диагноз только посмертно — в легких методом ПЦР обнаружили грипп типа В", — поделилась врач.

Она заявила, что этот сезон по тяжести значительно превышает прошлый. Причем циркулируют настолько агрессивные штаммы возбудителя, что они вытеснили почти полностью ковид. Сейчас его циркуляция минимальна во всех странах Европы.

Что еще необычно для этого сезона респираторных болезней

Ольга Голубовская отметила, что достаточно большое количество бактериальной суперинфекции и возбудителей атипичных пневмоний, прежде всего M. pneumonia, заставили некоторые страны объявить уровень эпидемии еще в конце 2024 года.

Особенностями клинического течения являются:

возникновение бронхообструктивных заболеваний вплотную к астме,

тошнота,

рвота,

высыпания на коже.

"То есть, если у больного гриппом есть такие симптомы, нельзя исключить коинфекцию грипп/микоплазмоз. Кстати, это также может объяснять наличие лейкоцитоза в крови, что мы часто сейчас наблюдаем у наших пациентов", — пояснила инфекционист.

По ее словам, рентгенологические данные, к сожалению, не отражают изменения в легких. Голубовская советует учитывать это на практике и опираться только на совокупность клинико-лабораторных данных, особенно на прогрессирующую дыхательную недостаточность.

Кроме того, она посоветовала пациентам вовремя обращаться к врачам, а врачам — правильно выбирать тактику ведения больных.

Напомним, за последнюю неделю в Украине от гриппа умерло 11 человек. Больше всего смертей зафиксировано в столице.

В то же время в Минздраве дали несколько советов, как уберечься от гриппа. Прежде всего украинцам нужно вакцинироваться.