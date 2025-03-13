Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медцентр arrow Всплеск гриппа — что говорят врачи о сезоне заболеваний arrow

Всплеск гриппа — что говорят врачи о сезоне заболеваний

13 марта 2025 11:11
Андрей Плахонин - Редактор
Грипп в Украине — что говорят врачи о тяжелом сезоне заболеваний
Мужчина болен гриппом. Иллюстративное фото: freepik
Андрей Плахонин - Редактор

Нынешний сезон гриппа можно считать катастрофическим, ведь почти ежедневно от этого умирают люди. Только за выходные зафиксировано шесть летальных случаев только в одном отделении.

Об этом сообщила инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская в Facebook.

Читайте также:

Мнение врача о тяжелом сезоне гриппа

Голубовская рассказала, что прогнозы специалистов относительно тяжелых случаев гриппа после пандемии коронавируса оправдались. По ее словам, уже весной 2023 года стали случаться тяжелые случаи гриппа, включая летальные, причем часто вызванные гриппом типа В.

"В нашем отделении первый смертельный случай произошел в мае 2023 года, а это значит, что было много больных гриппом в это нетипичное для этого заболевания время года с легким течением. Причем, обращаю внимание, подтвердился диагноз только посмертно — в легких методом ПЦР обнаружили грипп типа В", — поделилась врач.

Она заявила, что этот сезон по тяжести значительно превышает прошлый. Причем циркулируют настолько агрессивные штаммы возбудителя, что они вытеснили почти полностью ковид. Сейчас его циркуляция минимальна во всех странах Европы.

Что еще необычно для этого сезона респираторных болезней

Ольга Голубовская отметила, что достаточно большое количество бактериальной суперинфекции и возбудителей атипичных пневмоний, прежде всего M. pneumonia, заставили некоторые страны объявить уровень эпидемии еще в конце 2024 года.

Особенностями клинического течения являются:

  • возникновение бронхообструктивных заболеваний вплотную к астме,
  • тошнота,
  • рвота,
  • высыпания на коже.

"То есть, если у больного гриппом есть такие симптомы, нельзя исключить коинфекцию грипп/микоплазмоз. Кстати, это также может объяснять наличие лейкоцитоза в крови, что мы часто сейчас наблюдаем у наших пациентов", — пояснила инфекционист.

По ее словам, рентгенологические данные, к сожалению, не отражают изменения в легких. Голубовская советует учитывать это на практике и опираться только на совокупность клинико-лабораторных данных, особенно на прогрессирующую дыхательную недостаточность.

Кроме того, она посоветовала пациентам вовремя обращаться к врачам, а врачам — правильно выбирать тактику ведения больных.

Напомним, за последнюю неделю в Украине от гриппа умерло 11 человек. Больше всего смертей зафиксировано в столице.

В то же время в Минздраве дали несколько советов, как уберечься от гриппа. Прежде всего украинцам нужно вакцинироваться.

здоровье ОРВИ грипп врачи заболевания

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:24 Мэр Венеции вручил награду бойцу 3-й ОШБр за спасенную жизнь

11:16 Суд во Львове рассматривает доказательства по убийству Фарион

11:14 В Одессе отключения света — кого больше всего коснется

11:11 Всплеск гриппа — что говорят врачи о сезоне заболеваний

11:06 Google тизерит Android 16 Beta 3 — какие функции появятся

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

11:00 Помощь от УВКБ ООН в марте — кто получит 10,8 тыс. грн

10:57 Завтраки возвращаются — McDonald's анонсировал расширение меню

10:51 Украинцам могут вернуть добровольную уплату ЕСВ — что известно

10:42 Трамп пошутил над Вэнсом из-за его носков — видео

10:39 Обстрел Одесчины — появились фото с места прилета

11:24 Мэр Венеции вручил награду бойцу 3-й ОШБр за спасенную жизнь

11:16 Суд во Львове рассматривает доказательства по убийству Фарион

11:14 В Одессе отключения света — кого больше всего коснется

11:11 Всплеск гриппа — что говорят врачи о сезоне заболеваний

11:06 Google тизерит Android 16 Beta 3 — какие функции появятся

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

11:00 Помощь от УВКБ ООН в марте — кто получит 10,8 тыс. грн

10:57 Завтраки возвращаются — McDonald's анонсировал расширение меню

10:51 Украинцам могут вернуть добровольную уплату ЕСВ — что известно

10:42 Трамп пошутил над Вэнсом из-за его носков — видео

10:39 Обстрел Одесчины — появились фото с места прилета

06:40 Новые цены на черный металл — где дают больше за лом

06:32 Надежность продуктового фронта — проблемы аграриев Одесчины

05:45 Военный РФ рассказал о зарплатах за контракт

12 марта 2025

18:15 Буковель весной — какие цены на самом популярном курорте Украины

13:50 Самые заветные мечты бойцов "Айдара" — о чем думают военные

12:00 В Украине изменился курс доллара — в каких банках выгоднее обмен

11:30 Разница удивит — сколько стоит жизнь в городах Украины и ЕС

06:40 Зарабатывать на золоте просто — в Украине новые тарифы ломбардов

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

06:33 Состояние озимых и весенняя посевная — будет ли Одесчина с хлебом

11 марта 2025

19:47 Эпидемиологическая ситуация в Одессе — как защитить свой организм

Text

08:00 Переговоры с РФ о мире и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

12 марта 2025
Text

19:00 Коррупционные скандалы в столице — эфир Київського часу

Text

18:07 Как жить после потери — жена воина в проекте Жінки-фенікс

Text

17:50 Зеленский сообщил о ситуации на Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

15:58 Министры обороны НАТО в Париже говорят об Украине — трансляция

Text

15:10 Зеленский озвучил итоги переговоров с США — прямой эфир

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Text

13:00 У Зеленского раскрыли детали переговоров с США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Прекращение огня и последствия для Украины — эфир Ранок.LIVE

11 марта 2025
Text

21:47 Трамп выступил после переговоров в Саудовской Аравии — трансляция

Text

17:50 Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:12 Стоимость яиц взлетела в космос — что произошло с ценами в АТБ

1 марта 2025

22:36Выразил поддержку — Залужный опубликовал фото с Зеленским

07:23 Въезд в ЕС только за деньги — что изменится для украинцев в 2025

4 марта 2025

16:05 Без права на обмен — у кого могут конфисковать доллары

1 марта 2025

02:30 Мобилизация украинцев 50+ лет — что изменится с 1 марта

27 февраля 2025

12:20 Как уберечь яблоню от осыпания плодов — волшебная подкормка

6 марта 2025

13:53 Пакет помощи на 20 млрд евро — часть стран ЕС выступила против

1 марта 2025

13:25 Салат с курицей "Леди" — сытный и одновременно легкий

17:56 Участники Нацотбора на Евровидение сбежали из Украины, — СМИ

7 марта 2025

08:50 Тариф на газ с 1 апреля — кто заплатит дополнительно 900 грн