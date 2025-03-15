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В Европе бушует корь — сколько случаев заболевания

15 марта 2025 14:07
Андрей Плахонин - Редактор
Заболеваемость корью выросла в Европе — сколько случаев
Врач делает прививку. Фото иллюстративное: Pexels
Андрей Плахонин - Редактор

В прошлом году в Европе и Центральной Азии выросла заболеваемость корью в два раза по сравнению с 2023. Всего в регионе было зафиксировано 127 350 случаев, а в мире — 359 521.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, передает Sky News.

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Более 40% случаев в Европе приходится на детей в возрасте до пяти лет, поэтому ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали к немедленным мерам для повышения уровня вакцинации.

В 2023 году полмиллиона детей в регионе не получили первую дозу вакцины (MCV1), которая должна быть предоставлена в рамках плановой иммунизации.

"Считается, что две дозы вакцины против кори на 97% эффективно предотвращают заболевание, которое обычно поражает дыхательную систему и приводит к таким симптомам, как лихорадка, кашель, насморк и сыпь", — говорится в материале.

Более половины случаев заболевания в Европейском регионе требовали лечения в медицинских учреждениях, а 38 человек — умерли.

"Корь вернулась, и это тревожный сигнал. Без высокого уровня вакцинации невозможно обеспечить безопасность здоровья... Вирус кори никогда не отдыхает — и мы тоже не можем", — отметил директор Европейского бюро ВОЗ д-р Ханс Клюге.

Где зафиксировано больше всего заболеваний

В прошлом году больше всего больных корью было зафиксировано в Румынии — 30 692 случая. А на втором месте был Казахстан — 28 147.

По словам британских чиновников, в прошлом месяце в стране было зафиксировано более 200 случаев кори. Ожидается, что их количество значительно возрастет.

В то же время в ВОЗ и ЮНИСЕФ отмечают, что количество случаев кори в регионе в целом снижается с 1997 года, когда было зафиксировано 216 тысяч случаев, достигнув рекордного минимума в 4 440 случаев в 2016 году.

Симптомы кори

Симптомы кори обычно появляются через 10-14 дней после контакта с вирусом:

  • лихорадка — начинается на 3-5 день после инфицирования;
  • сухой кашель, который часто сопровождается отеком горла;
  • заложенность носа или обильное выделение;
  • воспаление глаз, которое сопровождается покраснением и слезотечением;
  • сыпь — появляется на 3-5 день болезни, сначала на лице, за ушами и на шее, а затем распространяется по всему телу;
  • белые пятна на слизистой щек — так называемые пятна Коплика, которые являются характерным симптомом кори.

Другие симптомы могут включать усталость, боли в мышцах и головную боль.

Напомним, украинцы, которые подписали декларацию с врачом, имеют право на бесплатное получение медицинских услуг.

Также на прошлой неделе ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Украине заболели 261 665 человек, из них 133 197 — дети.

здоровье Европа Азия корь заболевания

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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