Заболеваемость корью выросла в Европе — сколько случаев

В Европе бушует корь — сколько случаев заболевания
В прошлом году в Европе и Центральной Азии выросла заболеваемость корью в два раза по сравнению с 2023. Всего в регионе было зафиксировано 127 350 случаев, а в мире — 359 521.
Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, передает Sky News.
Заболеваемость корью
Более 40% случаев в Европе приходится на детей в возрасте до пяти лет, поэтому ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали к немедленным мерам для повышения уровня вакцинации.
В 2023 году полмиллиона детей в регионе не получили первую дозу вакцины (MCV1), которая должна быть предоставлена в рамках плановой иммунизации.
"Считается, что две дозы вакцины против кори на 97% эффективно предотвращают заболевание, которое обычно поражает дыхательную систему и приводит к таким симптомам, как лихорадка, кашель, насморк и сыпь", — говорится в материале.
Более половины случаев заболевания в Европейском регионе требовали лечения в медицинских учреждениях, а 38 человек — умерли.
"Корь вернулась, и это тревожный сигнал. Без высокого уровня вакцинации невозможно обеспечить безопасность здоровья... Вирус кори никогда не отдыхает — и мы тоже не можем", — отметил директор Европейского бюро ВОЗ д-р Ханс Клюге.
Где зафиксировано больше всего заболеваний
В прошлом году больше всего больных корью было зафиксировано в Румынии — 30 692 случая. А на втором месте был Казахстан — 28 147.
По словам британских чиновников, в прошлом месяце в стране было зафиксировано более 200 случаев кори. Ожидается, что их количество значительно возрастет.
В то же время в ВОЗ и ЮНИСЕФ отмечают, что количество случаев кори в регионе в целом снижается с 1997 года, когда было зафиксировано 216 тысяч случаев, достигнув рекордного минимума в 4 440 случаев в 2016 году.
Симптомы кори
Симптомы кори обычно появляются через 10-14 дней после контакта с вирусом:
- лихорадка — начинается на 3-5 день после инфицирования;
- сухой кашель, который часто сопровождается отеком горла;
- заложенность носа или обильное выделение;
- воспаление глаз, которое сопровождается покраснением и слезотечением;
- сыпь — появляется на 3-5 день болезни, сначала на лице, за ушами и на шее, а затем распространяется по всему телу;
- белые пятна на слизистой щек — так называемые пятна Коплика, которые являются характерным симптомом кори.
Другие симптомы могут включать усталость, боли в мышцах и головную боль.
Напомним, украинцы, которые подписали декларацию с врачом, имеют право на бесплатное получение медицинских услуг.
Также на прошлой неделе ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Украине заболели 261 665 человек, из них 133 197 — дети.
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