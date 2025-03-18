На Львовщине впервые за эпидсезон обнаружили метапневмовирус

Врачи. Иллюстративное фото: открытые источники

Во Львовской области на предыдущей неделе впервые за сезон был обнаружен метапневмовирус. В то же время фиксируется снижение заболевания гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского областного центра контроля и профилактики болезней в Facebook.

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"Впервые за предыдущую неделю был обнаружен метапневмовирус!", — говорится в сообщении.

По данным медиков, параллельно циркулируют вирусы гриппа А, В, аденовирус, РС-вирус, а также подтверждено шесть случаев коронавируса.

В то же время по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 снизилась на 12,2% — на 2 679 случаев. Всего зафиксировано 19 209 случаев гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, а на предыдущей неделе было 21 888 случаев.

Кроме того, в течение 10-16 марта интенсивный показатель заболеваемости в области превысил эпидемический порог на 79,9%.

Скриншот поста

Скриншот поста

Что такое метапневмовирус

Метапневмовирус циркулирует в течение каждого эпидсезона, симптомы похожи на простуду или легкие случаи гриппа: насморк, кашель и температура.

Однако этот вирус протекает значительно легче и очень редко вызывает осложнения по сравнению с гриппом.

Чтобы избежать заболевания метапневмовирусом стоит придерживаться таких советов:

регулярно мыть руки с мылом;

избегать контактов с больными людьми;

при любых симптомах заболевания во время кашля прикрывать рот салфеткой или сгибом локтя;

периодически проветривать помещение.

Ранее ученая сообщила, что сейчас идет работа над созданием вакцины против метапневмовируса.

А ВОЗ предупредила об увеличении количества случаев заболевания корью в мире.