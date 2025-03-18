На Львовщине впервые за эпидсезон обнаружили метапневмовирус

На Львовщине обнаружили первый случай метапневмовируса за полгода
Во Львовской области на предыдущей неделе впервые за сезон был обнаружен метапневмовирус. В то же время фиксируется снижение заболевания гриппом и ОРВИ.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского областного центра контроля и профилактики болезней в Facebook.
Метапневмовирус на Львовщине
"Впервые за предыдущую неделю был обнаружен метапневмовирус!", — говорится в сообщении.
По данным медиков, параллельно циркулируют вирусы гриппа А, В, аденовирус, РС-вирус, а также подтверждено шесть случаев коронавируса.
В то же время по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 снизилась на 12,2% — на 2 679 случаев. Всего зафиксировано 19 209 случаев гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, а на предыдущей неделе было 21 888 случаев.
Кроме того, в течение 10-16 марта интенсивный показатель заболеваемости в области превысил эпидемический порог на 79,9%.
Что такое метапневмовирус
Метапневмовирус циркулирует в течение каждого эпидсезона, симптомы похожи на простуду или легкие случаи гриппа: насморк, кашель и температура.
Однако этот вирус протекает значительно легче и очень редко вызывает осложнения по сравнению с гриппом.
Чтобы избежать заболевания метапневмовирусом стоит придерживаться таких советов:
- регулярно мыть руки с мылом;
- избегать контактов с больными людьми;
- при любых симптомах заболевания во время кашля прикрывать рот салфеткой или сгибом локтя;
- периодически проветривать помещение.
Ранее ученая сообщила, что сейчас идет работа над созданием вакцины против метапневмовируса.
А ВОЗ предупредила об увеличении количества случаев заболевания корью в мире.
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