Вчені знайшли небезпечні наслідки вакцини від Covid-19
Вакцинація проти COVID-19 може бути пов'язана з підвищенням ризику розвитку ряду серйозних захворювань. Йдеться про можливі побічні ефекти, які можуть впливати на серцево-судинну, гематологічну та нервову системи.
Про це повідомила лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук, професорка Ольга Голубовська у Facebook.
Після COVID-вакцинації може зростати ризик серйозних ускладнень
Професорка посилається на міжнародне дослідження, яке охопило близько 99 мільйонів учасників. У рамках дослідження порівнювалися ефекти застосування трьох найпопулярніших вакцин — Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) та Oxford/AstraZeneca (ChAdOx1).
За результатами дослідження зафіксовано:
- ризик міокардиту після мРНК-вакцин зростав приблизно на 610%,
- гострий розсіяний енцефаломієліт — на 378%,
- синус-тромбоз після векторної вакцини — на 323%,
- синдром Гієна-Барре — на 249%.
Йдеться про виявлене статистичне зростання ризиків, а не про підтверджений причинно-наслідковий зв’язок. Більшість міжнародних медичних організацій, зокрема ВООЗ, наголошують, що вакцинація проти COVID-19 залишалася основним засобом боротьби з пандемією, а переваги щеплення значно перевищували можливі ризики.
Нагадаємо, на початку січня у Китаї почав поширюватися новий вірус, який схожий на COVID-19. Його також зафіксували і в Україні.
ВООЗ закликала Китай надати дані для дослідження походження COVID-19, присвятивши заяву до п'ятої річниці повідомлення про перші випадки "вірусної пневмонії" в Ухані.
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