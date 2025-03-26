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Вчені знайшли небезпечні наслідки вакцини від Covid-19

26 березня 2025 00:16
Андрій Плахонін - Редактор
Вчені знайшли небезпечні наслідки вакцини від Covid-19
Вакцинація у лікарні. Ілюстративне фото: КМДА
Андрій Плахонін - Редактор

Вакцинація проти COVID-19 може бути пов'язана з підвищенням ризику розвитку ряду серйозних захворювань. Йдеться про можливі побічні ефекти, які можуть впливати на серцево-судинну, гематологічну та нервову системи.

Про це повідомила лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук, професорка Ольга Голубовська у Facebook.

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Пост Ольги Голубовської. Фото: скриншот

Після COVID-вакцинації може зростати ризик серйозних ускладнень

Професорка посилається на міжнародне дослідження, яке охопило близько 99 мільйонів учасників. У рамках дослідження порівнювалися ефекти застосування трьох найпопулярніших вакцин — Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) та Oxford/AstraZeneca (ChAdOx1).

За результатами дослідження зафіксовано:

  • ризик міокардиту після мРНК-вакцин зростав приблизно на 610%,
  • гострий розсіяний енцефаломієліт — на 378%,
  • синус-тромбоз після векторної вакцини — на 323%,
  • синдром Гієна-Барре — на 249%.

Йдеться про виявлене статистичне зростання ризиків, а не про підтверджений причинно-наслідковий зв’язок. Більшість міжнародних медичних організацій, зокрема ВООЗ, наголошують, що вакцинація проти COVID-19 залишалася основним засобом боротьби з пандемією, а переваги щеплення значно перевищували можливі ризики.

Вчені знайшли небезпечні наслідки вакцини від Covid-19 - фото 2
Дослідження наслідків вакцини проти коронавірусу. Фото: Ольга Голубовська

Нагадаємо, на початку січня у Китаї почав поширюватися новий вірус, який схожий на COVID-19. Його також зафіксували і в Україні.

ВООЗ закликала Китай надати дані для дослідження походження COVID-19, присвятивши заяву до п'ятої річниці повідомлення про перші випадки "вірусної пневмонії" в Ухані.

коронавірус вакцинація вакцини медики медицина

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