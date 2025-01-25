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Коли метапневмовірус в Україні піде на спад — відповідь лікаря

25 січня 2025 19:56
Андрій Плахонін - Редактор
Коли в Україні знизиться захворюваність на метапневмовірус
Дівчина з нежитем. Фото ілюстративне: urosvit.com
Андрій Плахонін - Редактор

Метапневмовірус активізується з настанням холодів. Після потепління захворюваність на всі ГРВІ, зокрема й на метапневмовірус, піде на спад. 

Про це в інтерв'ю Суспільному повідомила фахівчиня лабораторного центру Олена Кузьменко.

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За словами Олени Кузьменко, метапневмовірус — звичайне респіраторне захворювання. Уперше його зафіксували в Нідерландах у 2001 році. Тоді ж перший випадок цього вірусу виявили в Україні.

Професорка зазначила, що метапневмовірус нічим не відрізняється від інших сезонних респіраторних захворювань:

"Нежить, кашель, головний біль — усе, що буває під час будь-яких респіраторних захворювань. Але все залежить від самої людини, її станів і тих хронічних захворювань, які вона мала до того, як захворіла на цей вірус".

Нагадаємо, в Україні вже виявили перші випадки метапневмовірусу. Щоб запобігти цій хворобі, варто щорічно робити щеплення проти грипу.

Також ми повідомляли, як розпізнати метапневмовірус. Симптоми цього захворювання нагадують застуду.

медицина вірус лікарі захворювання епідемія метапневмовірус

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