Коли в Україні знизиться захворюваність на метапневмовірус

Дівчина з нежитем. Фото ілюстративне: urosvit.com

Метапневмовірус активізується з настанням холодів. Після потепління захворюваність на всі ГРВІ, зокрема й на метапневмовірус, піде на спад.

Про це в інтерв'ю Суспільному повідомила фахівчиня лабораторного центру Олена Кузьменко.

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Особливості метапневмовірусу та ситуація із захворюваністю

За словами Олени Кузьменко, метапневмовірус — звичайне респіраторне захворювання. Уперше його зафіксували в Нідерландах у 2001 році. Тоді ж перший випадок цього вірусу виявили в Україні.

Професорка зазначила, що метапневмовірус нічим не відрізняється від інших сезонних респіраторних захворювань:

"Нежить, кашель, головний біль — усе, що буває під час будь-яких респіраторних захворювань. Але все залежить від самої людини, її станів і тих хронічних захворювань, які вона мала до того, як захворіла на цей вірус".

Нагадаємо, в Україні вже виявили перші випадки метапневмовірусу. Щоб запобігти цій хворобі, варто щорічно робити щеплення проти грипу.

Також ми повідомляли, як розпізнати метапневмовірус. Симптоми цього захворювання нагадують застуду.