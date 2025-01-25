Когда в Украине снизится заболеваемость метапневмовирусом

Когда метапневмовирус в Украине пойдет на спад — ответ врача
Метапневмовирус активизируется с наступлением холодов. После потепления заболеваемость всеми ОРВИ, в том числе и метапневмовирусом, пойдет на спад.
Об этом в интервью Суспільному сообщила специалист лабораторного центра Елена Кузьменко.
Особенности метапневмовируса и ситуация с заболеваемостью
По словам Елены Кузьменко, метапневмовирус — обычное респираторное заболевание. Впервые его зафиксировали в Нидерландах в 2001 году. Тогда же первый случай этого вируса обнаружили в Украине.
Профессор отметила, что метапневмовирус ничем не отличается от других сезонных респираторных заболеваний:
"Насморк, кашель, головная боль — все, что бывает во время любых респираторных заболеваний. Но все зависит от самого человека, его состояний и тех хронических заболеваний, которые он имел до того, как заболел этим вирусом".
Напомним, в Украине уже выявили первые случаи метапневмовируса. Чтобы предотвратить эту болезнь, стоит ежегодно делать прививки против гриппа.
Также мы сообщали, как распознать метапневмовирус. Симптомы этого заболевания напоминают простуду.
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