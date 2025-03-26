Ученые нашли опасные последствия вакцины от Covid-19
Вакцинация против COVID-19 может быть связана с повышением риска развития ряда серьезных заболеваний. Речь идет о возможных побочных эффектах, которые могут влиять на сердечно-сосудистую, гематологическую и нервную системы.
Об этом сообщила врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская в Facebook.
После COVID-вакцинации может расти риск серьезных осложнений
Профессор ссылается на международное исследование, которое охватило около 99 миллионов участников. В рамках исследования сравнивались эффекты применения трех самых популярных вакцин — Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) и Oxford/AstraZeneca (ChAdOx1).
По результатам исследования зафиксировано:
- риск миокардита после мРНК-вакцин возрастал примерно на 610%,
- острый рассеянный энцефаломиелит — на 378%,
- синус-тромбоз после векторной вакцины — на 323%,
- синдром Гийена-Барре — на 249%.
Речь идет о выявленном статистическом росте рисков, а не о подтвержденной причинно-следственной связи. Большинство международных медицинских организаций, в частности ВОЗ, отмечают, что вакцинация против COVID-19 оставалась основным средством борьбы с пандемией, а преимущества прививки значительно превышали возможные риски.
Напомним, в начале января в Китае начал распространяться новый вирус, который похож на COVID-19. Его также зафиксировали и в Украине.
ВОЗ призвала Китай предоставить данные для исследования происхождения COVID-19, посвятив заявление к пятой годовщине сообщения о первых случаях "вирусной пневмонии" в Ухане.
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