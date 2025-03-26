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Ученые нашли опасные последствия вакцины от Covid-19

26 марта 2025 00:16
Андрей Плахонин - Редактор
Ученые нашли опасные последствия вакцины от Covid-19
Вакцинация в больнице. Иллюстративное фото: КГГА
Андрей Плахонин - Редактор

Вакцинация против COVID-19 может быть связана с повышением риска развития ряда серьезных заболеваний. Речь идет о возможных побочных эффектах, которые могут влиять на сердечно-сосудистую, гематологическую и нервную системы.

Об этом сообщила врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская в Facebook.

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Пост Ольги Голубовской. Фото: скриншот

После COVID-вакцинации может расти риск серьезных осложнений

Профессор ссылается на международное исследование, которое охватило около 99 миллионов участников. В рамках исследования сравнивались эффекты применения трех самых популярных вакцин — Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) и Oxford/AstraZeneca (ChAdOx1).

По результатам исследования зафиксировано:

  • риск миокардита после мРНК-вакцин возрастал примерно на 610%,
  • острый рассеянный энцефаломиелит — на 378%,
  • синус-тромбоз после векторной вакцины — на 323%,
  • синдром Гийена-Барре — на 249%.

Речь идет о выявленном статистическом росте рисков, а не о подтвержденной причинно-следственной связи. Большинство международных медицинских организаций, в частности ВОЗ, отмечают, что вакцинация против COVID-19 оставалась основным средством борьбы с пандемией, а преимущества прививки значительно превышали возможные риски.

Ученые нашли опасные последствия вакцины от Covid-19 - фото 2
Исследование последствий вакцины против коронавируса. Фото: Ольга Голубовская

Напомним, в начале января в Китае начал распространяться новый вирус, который похож на COVID-19. Его также зафиксировали и в Украине.

ВОЗ призвала Китай предоставить данные для исследования происхождения COVID-19, посвятив заявление к пятой годовщине сообщения о первых случаях "вирусной пневмонии" в Ухане.

коронавирус вакцинация вакцины медики медицина

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