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Лікар пояснив, чому після COVID населення не довіряє вакцинаціям

24 березня 2025 22:24
Андрій Плахонін - Редактор
Вакцинація в Україні — після COVID населення не довіряє щепленням
Чоловіку роблять щеплення. Фото: freepik.com
Андрій Плахонін - Редактор

Після пандемії COVID-19 рівень довіри до вакцинації серед населення знизився. Водночас без щеплень неможливо контролювати захворюваність.

Про це заявив лікар-інфекціоніст Максим Краснов в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 24 березня.

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За словами лікаря, вакцинація залишається єдиним ефективним способом боротьби з вірусними захворюваннями на рівні всієї країни, а не лише окремих людей. Проте негативні наслідки тотальної COVID-вакцинації зараз впливають на загальну готовність населення до щеплень.

"Вакцинація — це єдиний ефективний захід, який може контролювати захворювання в популяції. Тобто не на рівні одної якоїсь людини, а на рівні цілого населення країни або цілого регіону", — сказав він.

Зокрема, Краснов наголосив, що щеплення від грипу необхідно робити щороку, оскільки вірус постійно мутує, а перенесене захворювання не гарантує захисту від нових штамів. Наразі вакцини від грипу доступні переважно в приватних клініках.

Раніше ми писали, що світові науковці працюють над створенням вакцини проти метапневмовірусу. 

Також ми повідомляли, що поширеність респіраторних захворювань серед дітей змінила свою сезонність та тривалість протягом року. 

вакцинація вакцини здоров'я грип COVID щеплення

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