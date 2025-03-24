Вакцинація в Україні — після COVID населення не довіряє щепленням

Лікар пояснив, чому після COVID населення не довіряє вакцинаціям
Після пандемії COVID-19 рівень довіри до вакцинації серед населення знизився. Водночас без щеплень неможливо контролювати захворюваність.
Про це заявив лікар-інфекціоніст Максим Краснов в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 24 березня.
Вакцинація в Україні
За словами лікаря, вакцинація залишається єдиним ефективним способом боротьби з вірусними захворюваннями на рівні всієї країни, а не лише окремих людей. Проте негативні наслідки тотальної COVID-вакцинації зараз впливають на загальну готовність населення до щеплень.
"Вакцинація — це єдиний ефективний захід, який може контролювати захворювання в популяції. Тобто не на рівні одної якоїсь людини, а на рівні цілого населення країни або цілого регіону", — сказав він.
Зокрема, Краснов наголосив, що щеплення від грипу необхідно робити щороку, оскільки вірус постійно мутує, а перенесене захворювання не гарантує захисту від нових штамів. Наразі вакцини від грипу доступні переважно в приватних клініках.
Раніше ми писали, що світові науковці працюють над створенням вакцини проти метапневмовірусу.
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