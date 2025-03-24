Вакцинация в Украине — после COVID население не доверяет прививкам

Врач сказал, почему после COVID население не доверяет вакцинациям
После пандемии COVID-19 уровень доверия к вакцинации среди населения снизился. В то же время без прививок невозможно контролировать заболеваемость.
Об этом заявил врач-инфекционист Максим Краснов в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 24 марта.
Вакцинация в Украине
По словам врача, вакцинация остается единственным эффективным способом борьбы с вирусными заболеваниями на уровне всей страны, а не только отдельных людей. Однако негативные последствия тотальной COVID-вакцинации сейчас влияют на общую готовность населения к прививкам.
"Вакцинация — это единственная эффективная мера, которая может контролировать заболевания в популяции. То есть не на уровне одного какого-то человека, а на уровне целого населения страны или целого региона", — сказал он.
В частности, Краснов отметил, что прививки от гриппа необходимо делать ежегодно, поскольку вирус постоянно мутирует, а перенесенное заболевание не гарантирует защиты от новых штаммов. Сейчас вакцины от гриппа доступны преимущественно в частных клиниках.
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