Лікування лихоманки — як правильно знижувати температуру

Температура вище 38 °C — як лікувати лихоманку вдома
Лихоманка є одним із симптомів грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Йдеться про підвищення температури тіла вище 38 °C.
Про лікування розповіла експертка Національного порталу з імунізації, сімейна лікарка, лікарка-фтизіопульмонологиня Оксана Молода.
Як боротися з лихоманкою вдома
Якщо температура не спричиняє дискомфорту (зазвичай до 38,5 °С), її можна не знижувати або обмежитися лише фізичними способами охолодження.
- розстібнути одяг;
- відкрити вікна;
- провітрити приміщення — температура в кімнаті повинна бути не вищою за 20 °С;
- прийняти ванну з теплою водою із поступовим її охолодженням.
Якщо людині некомфортно або температура вища, тоді потрібно приймати жарознижувальний препарат.
Для зниження температури слід застосовувати препарати на основі ібупрофену або парацетамолу (ацетамінофену).
Використання інших ліків у домашніх умовах недоцільне та може бути шкідливим. Важливо не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Експертка Національного порталу з імунізації пояснила, як правильно розрахувати разову дозу ібупрофену та парацетамолу.
Що робити, якщо після ліків температура не знижується?
Температура не повинна різко знижуватися до 36,6 °С, оскільки це може бути небезпечним. Ефективність жарознижувального препарату підтверджує зменшення температури хоча б на один градус.
Також нормально, якщо через 2-3 години вона знову почне підвищуватися.
"Температура — одна із захисних реакцій організму. Вона буде і має підвищуватися протягом активної фази будь-якої вірусної або бактеріальної інфекції. Це є варіантом її нормального перебігу", — наголосила Оксана Молода.
Нагадаємо, вакцинація проти COVID-19 у рідкісних випадках може мати побічні ефекти, які впливають на серцево-судинну, гематологічну чи нервову системи.
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