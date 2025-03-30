Лікування лихоманки — як правильно знижувати температуру

Нежить у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Лихоманка є одним із симптомів грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Йдеться про підвищення температури тіла вище 38 °C.

Про лікування розповіла експертка Національного порталу з імунізації, сімейна лікарка, лікарка-фтизіопульмонологиня Оксана Молода.

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Якщо температура не спричиняє дискомфорту (зазвичай до 38,5 °С), її можна не знижувати або обмежитися лише фізичними способами охолодження.

розстібнути одяг;

відкрити вікна;

провітрити приміщення — температура в кімнаті повинна бути не вищою за 20 °С;

прийняти ванну з теплою водою із поступовим її охолодженням.

Якщо людині некомфортно або температура вища, тоді потрібно приймати жарознижувальний препарат.

Лікування лихоманки. Фото: МОЗ

Для зниження температури слід застосовувати препарати на основі ібупрофену або парацетамолу (ацетамінофену).

Використання інших ліків у домашніх умовах недоцільне та може бути шкідливим. Важливо не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Лікування лихоманки. Фото: МОЗ

Експертка Національного порталу з імунізації пояснила, як правильно розрахувати разову дозу ібупрофену та парацетамолу.

Лікування лихоманки. Фото: МОЗ

Що робити, якщо після ліків температура не знижується?

Температура не повинна різко знижуватися до 36,6 °С, оскільки це може бути небезпечним. Ефективність жарознижувального препарату підтверджує зменшення температури хоча б на один градус.

Також нормально, якщо через 2-3 години вона знову почне підвищуватися.

"Температура — одна із захисних реакцій організму. Вона буде і має підвищуватися протягом активної фази будь-якої вірусної або бактеріальної інфекції. Це є варіантом її нормального перебігу", — наголосила Оксана Молода.

Нагадаємо, вакцинація проти COVID-19 у рідкісних випадках може мати побічні ефекти, які впливають на серцево-судинну, гематологічну чи нервову системи.

Нещодавно на Львівщині вперше в цьому сезоні зафіксували випадок метапневмовірусної інфекції.