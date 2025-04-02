В АТБ отдают продукты на 45% дешевле — на что установили горячие скидки

Супермаркет АТБ. Фото: Новини.LIVE

Украинцы надеются, что в ближайшее время изменятся цены на востребованные продукты, в частности овощи, поскольку приближается сезон выращивания в открытом грунте. Но пока стоимость многих товаров остается на высоком уровне, супермаркеты устанавливают скидки, чтобы потребители могли экономить.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие продукты питания переписали цены в АТБ.

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Большие скидки в АТБ

Не все украинцы обращают внимания на акционные предложения в магазинах, ошибочно полагая, что заведения устанавливают скидки только в случае низкого качества продукта или окончания срока годности. На самом деле торговому бизнесу выгодно продавать товары дешевле, поскольку это помогает стимулировать посещаемость.

Благодаря акциям потребители могут уменьшить собственные расходы на еду в условиях инфляции, разумно планировать семейный бюджет, покупать большие объемы за одинаковую сумму, накапливать продукты длительного хранения и тому подобное. По состоянию на 2 апреля в АТБ предлагают украинцам такие товары по сниженным ценам:

мороженое — 102,90 грн вместо 188,50 грн (-45%);

колбаса — 39 грн вместо 71,40 грн (-45%);

пельмени с телятиной и курицей — 65,90 грн вместо 120,40 грн (-45%);

пирожное бисквитное с шоколадной начинкой — 49,90 грн вместо 90,90 грн (-45%);

пиво светлое — 21,50 грн вместо 37,90 грн (-43%);

конфеты желейные — 19,30 грн вместо 33,90 грн (-43%);

шоколад молочный с целыми лесными орехами — 47,90 грн вместо 82,50 грн (-41%);

чай черный крупнолистовой — 70,90 грн вместо 119,90 грн (-40%);

чипсы картофельные — 32,60 грн вместо 54,60 грн (-40%);

сардельки — 163,90 грн вместо 274,39 грн (-40%).

Скидки в АТБ на продукты. Фото: скриншот

Скидки в АТБ на продукты. Фото: скриншот

Скидки в АТБ на продукты. Фото: скриншот

Скидки в АТБ на продукты. Фото: скриншот 1 / 4

С акцией "Эксклюзивные кофейные скидки от Jacobs!" посетители АТБ могут сэкономить до 24% на любимом напитке. Например, баночка растворимого сублимированного кофе весом 95 г обойдется в 247,90 грн вместо 328,90 грн. Также среди регулярных выгодных предложений — сниженные цены на непродовольственные товары для дома, семьи и быта.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, стоимость куриных яиц в супермаркетах не радует украинцев. Поштучный продукт стоит дешевле, чем фасованный, но ценовая разница с каждым днем сокращается. Мы узнали, что происходит со стоимостью яиц в АТБ, Варусе, Новусе и Форе.

Также мы писали, что в Сильпо установили выгодные скидки на множество востребованных товаров. Украинцы могут приобрести еду на 50% дешевле. Сниженные цены актуальны для колбасных изделий, сладостей, напитков, круп, снеков, молока, сыров и др.