В АТБ віддають продукти на 45% дешевше — на що встановили гарячі знижки

Супермаркет АТБ. Фото: Новини.LIVE

Українці сподіваються, що найближчим часом зміняться ціни на затребувані продукти, зокрема овочі, оскільки наближається сезон вирощування у відкритому ґрунті. Та поки вартість багатьох товарів залишається на високому рівні, супермаркети встановлюють знижки, аби споживачі мали змогу економити.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які продукти харчування переписали ціни в АТБ.

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Великі знижки в АТБ

Не всі українці звертають уваги на акційні пропозиції в магазинах, помилково вважаючи, що заклади встановлюють знижки лише у випадку низької якості продукту чи закінчення терміну придатності. Насправді ж торговельному бізнесу вигідно продавати товари дешевше, оскільки це допомагає стимулювати відвідуваність.

Завдяки акціям споживачі можуть зменшити власні витрати на їжу в умовах інфляції, розумно планувати сімейний бюджет, купувати більші обсяги за однакому суму, накопичувати продукти тривалого зберігання тощо. Станом на 2 квітня в АТБ пропонують українцям такі товари за зниженими цінами:

морозиво — 102,90 грн замість 188,50 грн (-45%);

ковбаса — 39 грн замість 71,40 грн (-45%);

пельмені з телятиною та куркою — 65,90 грн замість 120,40 грн (-45%);

тістечко бісквітне з шоколадною начинкою — 49,90 грн замість 90,90 грн (-45%);

пиво світле — 21,50 грн замість 37,90 грн (-43%);

цукерки желейні — 19,30 грн замість 33,90 грн (-43%);

шоколад молочний з цілими лісовими горіхами — 47,90 грн замість 82,50 грн (-41%);

чай чорний крупнолистовий — 70,90 грн замість 119,90 грн (-40%);

чипси картопляні — 32,60 грн замість 54,60 грн (-40%);

сардельки — 163,90 грн замість 274,39 грн (-40%).

Знижки в АТБ на продукти. Фото: скриншот

Знижки в АТБ на продукти. Фото: скриншот

Знижки в АТБ на продукти. Фото: скриншот

Знижки в АТБ на продукти. Фото: скриншот 1 / 4

З акцією "Ексклюзивні кавові знижки від Jacobs!" відвідувачі АТБ можуть зекономити до 24% на улюбленому напої. Наприклад, баночка розчинної сублімованої кави вагою 95 г обійдеться у 247,90 грн замість 328,90 грн. Також серед регулярних вигідних пропозицій — знижені ціни на непродовольчі товари для дому, сім’ї та побуту.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, вартість курячих яєць у супермаркетах не радує українців. Поштучний продукт коштує дешевше, ніж фасований, але цінова різниця з кожним днем скорочується. Ми дізналися, що відбувається з вартістю яєць в АТБ, Варусі, Новусі та Форі.

Також ми писали, що в Сільпо встановили вигідні знижки на безліч затребуваних товарів. Українці можуть придбати їжу на 50% дешевше. Знижені ціни актуальні для ковбасних виробів, солодощів, напоїв, круп, снеків, молока, сирів тощо.