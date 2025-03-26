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Вплив соцмереж на нашу самооцінку — як не потрапити на гачок

26 березня 2025 18:50
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Як соцмережі впливають на нашу самооцінку — головні ризики
Хлопець та дівчина сидять у соцмережах. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

У сучасний час усі, а особливо молодь, женуться за ідеальними фото, лайками у соцмережах та миттєвим зворотним зв'язком. Однак така залежність може спричинити зниження самооцінки.

Новини.LIVE розповість, як не стати жертвою соцмереж.

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Чому лайки впливають на самооцінку

Зараз лайки та коментарі у соцмережах стали своєрідним "соціальним підтвердженням". Люди сприймають їх, як показник власної цінності, популярності та прийняття в суспільстві вже на підсвідомому рівні. 

Після багатьох вподобайок чи взаємодіями з дописами у соціальних мережах, люди почуваються щасливими, адже ці лайки активують дофаміновий механізм мозку, що відповідає за відчуття задоволення і винагороди. Це схоже на відчуття під час виграшу в азартних іграх або отримання приємної новини.

Як лайки впливають на самооцінку
Хлопець хвилюється через відсутність лайків. Фото: freepik

Крім того, користувачі часто звертають увагу на те, скільки лайків у них у порівнянні з іншими. Після цього починають оцінювати себе через цю призму. Це може викликати заздрість, занижену самооцінку або навіть тривожність. Звідси виникає й інша проблема — коли вподобайок дуже багато, люди впевнені, що їх люблять і схвалюють. Однак як тільки кількість лайків зменшується — одразу може виникнути почуття непотрібності. Це змушує людей постійно шукати схвалення через соцмережі. 

Зазвичай у соціальних мережах фоловери постять лише "ідеальні" моменти життя, створюючи ілюзію, що в них все чудово. Людей по той бік екрана це змушує сумніватися у власній значущості, внаслідок чого може початися навіть депресія. 

Як соцмережі можуть знизити самооцінку
Молодь сидить в соціальних мережах. Фото: freepik

Як позбутися залежності від лайків

Щоб не потрапити у пастку негативного впливу, психологи радять:

  • переосмислити значення лайків та прийняти, що вони не визначають цінність людини;
  • фокус на реальному спілкуванні (замість віртуального спілкування краще зустрітися з друзями наживо);
  • обмеження часу в соцмережах (варто визначити конкретний час для перегляду соцмереж і не зациклюватися на них протягом дня);
  • приховати кількість лайків (якщо у ваших мережах доступна ця функція, варто нею скористатися, аби зменшити негативний вплив на самооцінку);
  • розвивати впевненість у собі без соцмереж (корисно знайти собі хобі, розвивати нові навички та фокусуватися на реальних досягненнях, а не на віртуальних цифрах). 

Варто запам'ятати, що лайки — це лише алгоритми соцмереж, а не показник цінності людини. Кількість сердечок під фото чи відео ніяк не впливає на інтелект, характер та значущість людини.

Раніше ми писали, як визначити свій тип особистості.

Також ми повідомляли про дієві поради, як покращити настрій всього за 5 хвилин.

 

соцмережі психологія фото психіка самооцінка

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