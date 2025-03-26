Як соцмережі впливають на нашу самооцінку — головні ризики

Хлопець та дівчина сидять у соцмережах. Фото: freepik

У сучасний час усі, а особливо молодь, женуться за ідеальними фото, лайками у соцмережах та миттєвим зворотним зв'язком. Однак така залежність може спричинити зниження самооцінки.

Новини.LIVE розповість, як не стати жертвою соцмереж.

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Чому лайки впливають на самооцінку

Зараз лайки та коментарі у соцмережах стали своєрідним "соціальним підтвердженням". Люди сприймають їх, як показник власної цінності, популярності та прийняття в суспільстві вже на підсвідомому рівні.

Після багатьох вподобайок чи взаємодіями з дописами у соціальних мережах, люди почуваються щасливими, адже ці лайки активують дофаміновий механізм мозку, що відповідає за відчуття задоволення і винагороди. Це схоже на відчуття під час виграшу в азартних іграх або отримання приємної новини.

Хлопець хвилюється через відсутність лайків. Фото: freepik

Крім того, користувачі часто звертають увагу на те, скільки лайків у них у порівнянні з іншими. Після цього починають оцінювати себе через цю призму. Це може викликати заздрість, занижену самооцінку або навіть тривожність. Звідси виникає й інша проблема — коли вподобайок дуже багато, люди впевнені, що їх люблять і схвалюють. Однак як тільки кількість лайків зменшується — одразу може виникнути почуття непотрібності. Це змушує людей постійно шукати схвалення через соцмережі.

Зазвичай у соціальних мережах фоловери постять лише "ідеальні" моменти життя, створюючи ілюзію, що в них все чудово. Людей по той бік екрана це змушує сумніватися у власній значущості, внаслідок чого може початися навіть депресія.

Молодь сидить в соціальних мережах. Фото: freepik

Як позбутися залежності від лайків

Щоб не потрапити у пастку негативного впливу, психологи радять:

переосмислити значення лайків та прийняти, що вони не визначають цінність людини;

фокус на реальному спілкуванні (замість віртуального спілкування краще зустрітися з друзями наживо);

обмеження часу в соцмережах (варто визначити конкретний час для перегляду соцмереж і не зациклюватися на них протягом дня);

приховати кількість лайків (якщо у ваших мережах доступна ця функція, варто нею скористатися, аби зменшити негативний вплив на самооцінку);

розвивати впевненість у собі без соцмереж (корисно знайти собі хобі, розвивати нові навички та фокусуватися на реальних досягненнях, а не на віртуальних цифрах).

Варто запам'ятати, що лайки — це лише алгоритми соцмереж, а не показник цінності людини. Кількість сердечок під фото чи відео ніяк не впливає на інтелект, характер та значущість людини.

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