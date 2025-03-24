Як швидко покращити настрій — дієві поради від психолога

Гарний настрій у дівчини. Фото: freepik

Часто буває таке, коли одного дня ми відчуваємо піднесення, а вже іншого — занепад та поганий настрій. Людські емоції формується під впливом багатьох чинників і їх розуміння допоможе краще керувати своїм емоційним станом.

Про це розповіла психологиня організації "Жінка і війна".

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Що впливає на наш настрій

У кожної людини є свої критерії щастя або ж сум. Однак, зазвичай, на настрій людей можуть впливати стресові ситуації. Аби уникати їх, варто навчитися керувати стресом та намагатися зберігати спокій і рівновагу.

Другим чинником, який може погіршувати настрій є фізична втома. Якщо ви мали спите або у вас неналаштований графік дня, це теж матиме свої наслідки.

Джерел погіршення настрою може бути чимало, однак завжди потрібно знати про дієві методи, які допоможуть покращити настрій та відчувати себе щасливішим.

Як покращити настрій за 5 хвилин

Є декілька простих технік, аби покращити настрій всього за кілька хвилин.

Гарний настрій у дівчини. Фото: freepik

Для цього психолог радить:

використовувати техніку "подяки" (згадайте або запишіть три речі, за які ви зараз вдячні. Виразіть вашу вдячність та відчуйте позитивні емоції);

позитивні афірмації (скажіть собі щось позитивне та приємне, наприклад: "Я сильний/на і все зроблю правильно", "Я молодець");

зробіть для себе щось приємне (дослухайтесь, що саме б вам хотілось та чого не вистачає. Це може бути як перерва на роботі чи дзвінок другу, так і спланована відпустка з близькими людьми);

фізичний контакт (якщо ви тактильна людина, то"обнімашки" з рідними, дітьми або домашніми улюбленцями точно вам допоможуть);

фізична активність (регулярні вправи не лише покращать самопочуття, а й підвищать рівень ендорфінів, які сприяють гарному настрою);

соціальні взаємодії (спілкування з друзями та близькими допомагає підтримувати емоційну рівновагу);

навколишнє середовище (природа, затишок вдома чи навіть улюблена музика можуть змінити наш настрій на краще);

харчування та сон (важливо дбати про свій організм та дотримуватися графіка).

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