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Чи може психолог допомогти схуднути — несподівана відповідь

24 березня 2025 11:10
Юлія Костянецька - Редактор
Чи потрібен психолог, щоб схуднути — правда вас здивує
Дівчина, що намагається схуднути. Фото: Freepik
Юлія Костянецька - Редактор

Здавалося б, все просто: менше їж, більше рухайся — і зайві кілограми зникнуть. Але чомусь у багатьох це не працює. Причина часто не в дієті чи спорті, а у внутрішніх бар’єрах, про які ми навіть не здогадуємось.

Новини.LIVE розібрався в цьому питанні детальніше. 

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Наш мозок — хитрий. Він створює свої захисні механізми, які заважають нам худнути. Наприклад, комусь із дитинства нав’язували думку, що худенька людина — слабка. І вже в дорослому віці підсвідомо починаєш "набирати вагу", щоб здаватися сильнішою. У такому випадку краще не худнути заради худорлявості, а працювати над м’язами — це дає відчуття сили і впевненості, без потреби набирати жир.

Іноді ми самі можемо заважати процесу схуднення
Дівчина радіє схудненню. Фото: Freepik

Багато людей "заїдають" стрес. Хтось нервує — і одразу тягнеться до солодкого чи фастфуду. Чому так? Бо їжа викликає викид ендорфінів — гормонів радості. Але важливо пам’ятати: це тимчасове заспокоєння. Існує купа інших способів покращити настрій — спорт, хобі, нові емоції, спілкування, любов. Якщо навчитися керувати стресом і шукати здорові джерела радості — переїдання просто зникне саме по собі.

Ще одна цікава річ — підсвідомий страх. Інколи люди їдять багато не тому, що голодні, а, тому що їхнє тіло наче боїться голоду в майбутньому. Це старий інстинкт, який колись рятував людей. Але зараз голод нам не загрожує, тож цей "режим накопичення" варто відключити. Як? Усвідомити, що страх не має підстав, і дати мозку сигнал: усе добре, можна не запасатися.

Психологи кажуть: потрібно змінити ставлення до їжі. Їжа — це не розвага, не нагорода і не спосіб заспокоїтись. Це просто паливо для нашого тіла. Ми ж не заливаємо в машину дешеве пальне, якщо хочемо, щоб вона їхала добре? Так само і з організмом — він потребує якісної, корисної їжі, коли є справжній голод, а не просто нудьга чи тривога.

Здорове харчування має велику роль у схудненні
Овочі. Фото: Freepik

Ще важлива річ — режим дня. Якщо ви постійно не висипаєтесь або, навпаки, спите по 12 годин, організм збиває обмін речовин, накопичує жир, бо працює у стресі. Регулярний сон, вода, легка фізична активність — і все почне змінюватися на краще.

І найголовніше — не вимагайте від себе всього й одразу. Ставте реальні цілі, навіть крихітні. Замість "мінус 10 кг за місяць", просто почніть із "сьогодні я пройду на два кроки більше, ніж вчора". Такі маленькі перемоги дадуть велику мотивацію і впевненість в собі.

Раніше ми писали про те, що кажуть психологи про сучасну жіночу дружбу.

Також ми повідомляли, про що свідчить любов до чорного одягу.

здоров'я психологія схуднення психіка поради психолога

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11:17 Після переговорів з росіянами США зустрінуться з Україною

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

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