Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow Может ли психолог помочь похудеть — неожиданный ответ arrow

Может ли психолог помочь похудеть — неожиданный ответ

24 марта 2025 11:10
Юлия Костянецкая - Редактор
Нужен ли психолог, чтобы похудеть — правда вас удивит
Девушка, пытающаяся похудеть. Фото: Freepik
Юлия Костянецкая - Редактор

Казалось бы, все просто: меньше ешь, больше двигайся — и лишние килограммы исчезнут. Но почему-то у многих это не работает. Причина часто не в диете или спорте, а во внутренних барьерах, о которых мы даже не догадываемся.

Новини.LIVE разобрался в этом вопросе более подробно.

Читайте также:

Как наш мозг мешает похудению

Наш мозг — хитрый. Он создает свои защитные механизмы, которые мешают нам худеть. Например, кому-то с детства навязывали мысль, что худенький человек — слабый. И уже во взрослом возрасте подсознательно начинаешь "набирать вес", чтобы казаться сильнее. В таком случае лучше не худеть ради худобы, а работать над мышцами — это дает ощущение силы и уверенности, без надобности набирать жир.

Іноді ми самі можемо заважати процесу схуднення
Девушка радуется похудению. Фото: Freepik

Многие люди "заедают" стресс. Кто-то нервничает — и сразу тянется к сладкому или фастфуду. Почему так? Потому что еда вызывает выброс эндорфинов — гормонов радости. Но важно помнить: это временное успокоение. Существует куча других способов улучшить настроение — спорт, хобби, новые эмоции, общение, любовь. Если научиться управлять стрессом и искать здоровые источники радости — переедание просто исчезнет само по себе.

Еще одна интересная вещь — подсознательный страх. Иногда люди едят много не потому, что голодны, а потому что их тело как будто боится голода в будущем. Это старый инстинкт, который когда-то спасал людей. Но сейчас голод нам не угрожает, поэтому этот "режим накопления" стоит отключить. Как? Осознать, что страх не имеет оснований, и дать мозгу сигнал: все хорошо, можно не запасаться.

Психологи говорят: нужно изменить отношение к еде. Еда — это не развлечение, не награда и не способ успокоиться. Это просто топливо для нашего тела. Мы же не заливаем в машину дешевое топливо, если хотим, чтобы она ехала хорошо? Так же и с организмом — он нуждается в качественной, полезной пище, когда есть настоящий голод, а не просто скука или тревога.

Здорове харчування має велику роль у схудненні
Овощи. Фото: Freepik

Еще важная вещь — режим дня. Если вы постоянно не высыпаетесь или, наоборот, спите по 12 часов, организм сбивает обмен веществ, накапливает жир, потому что работает в стрессе. Регулярный сон, вода, легкая физическая активность — и все начнет меняться к лучшему.

И самое главное — не требуйте от себя всего и сразу. Ставьте реальные цели, даже крошечные. Вместо "минус 10 кг за месяц", просто начните с "сегодня я пройду на два шага больше, чем вчера". Такие маленькие победы дадут большую мотивацию и уверенность в себе.

Ранее мы писали о том, что говорят психологи о современной женской дружбе.

Также мы сообщали, о чем свидетельствует любовь к черной одежде.

здоровье психология похудение психика советы психолога

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:48 В Китае ответили, отправят ли своих миротворцев в Украину

12:45 Сделка об ископаемых — СМИ назвали, почему невозможно реализовать

12:27 Список критических объектов для США — нардеп сделал заявление

12:20 Землетрясение в Румынии — на Одесчине могли ощущать толчки

12:20 Право членов семьи бойца на 15 млн грн — какие ждут трудности

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

12:20 Проблемные документы — за что украинцев могут наказать в 2025

12:18 Песков высказался о перемирии в Украине и подарках Путина

12:17 Apple Watch могут получить камеру и ИИ — как это будет работать

12:17 На Солнце были вспышки — ожидаются ли магнитные бури сегодня

11:59 Харьковчанин украл велосипед и просился на фронт — решение суда

12:48 В Китае ответили, отправят ли своих миротворцев в Украину

12:45 Сделка об ископаемых — СМИ назвали, почему невозможно реализовать

12:27 Список критических объектов для США — нардеп сделал заявление

12:20 Землетрясение в Румынии — на Одесчине могли ощущать толчки

12:20 Право членов семьи бойца на 15 млн грн — какие ждут трудности

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

12:20 Проблемные документы — за что украинцев могут наказать в 2025

12:18 Песков высказался о перемирии в Украине и подарках Путина

12:17 Apple Watch могут получить камеру и ИИ — как это будет работать

12:17 На Солнце были вспышки — ожидаются ли магнитные бури сегодня

11:59 Харьковчанин украл велосипед и просился на фронт — решение суда

06:10 Страх 24 на 7 — воспоминания мариупольцев о войне

22 марта 2025

06:40 Как заработать на золоте — обновленные цены ломбардов Украины

21 марта 2025

22:33 Ограничение Telegram в Украине — что думают одесситы

06:40 Латунь нарасхват — где лучшие цены на цветные металлы

06:20 Бывших ФСБшников не бывает — делегацию РФ в США возглавит Беседа

20 марта 2025

22:33 Нас не хотели отдавать — одесский морпех про ад в плену РФ

09:23 Куда инвестировать в Украине — от ОВГЗ до стартапов

06:40 Алюминий снова дорожает — новые тарифы на цветные металлы

06:22 Успехи и неудачи — кто такой Гнатов, новый начальник Генштаба

19 марта 2025

22:33 Могут погибнуть все птицы — что принес с собой российский мазут

Text

09:37 РФ перед фронтом испытывает дроны на Черниговщине, — военный

Text

08:00 Результаты переговоров Украины и США — эфир Ранок.LIVE

21 марта 2025
Text

17:50 Заявление Зеленского о миротворцах в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

17:22 Зеленский и Павел выступили с заявлением — трансляция

Text

16:45 Трамп сделал срочное заявление о войне в Украине — трансляция

Text

13:11 Президент Чехии приехал в Киев — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский высказался о частичном перемирье — эфир Ранок.LIVE

20 марта 2025
Text

23:59 Фон дер Ляйен и Кошта проводят пресс-конференцию — прямой эфир

Text

21:45 Трамп выступает в Вашингтоне — прямой эфир

Text

17:50 Зеленский назвал, где РФ планирует наступление — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:23 Минималка в Украине — сколько будут получать украинцы с 1 апреля

13 марта 2025

12:10 Проблемный номинал — что должны знать владельцы купюр евро

18 марта 2025

16:20 Киевстар снизит стоимость тарифов для абонентов — кто в списке

19 марта 2025

16:01 Стрижки, что старят — каких причесок лучше избегать в 2025 году

21 марта 2025

14:20 Компенсации не будет — почему украинцы могут потерять доллары

15 марта 2025

03:57 Квартира и прописка — что надо знать, чтобы не потерять имущество

19 марта 2025

05:45 Почти 1000 грн прибавки — у кого с апреля вырастут пенсии

15 марта 2025

05:32 Важнее, чем мы думаем — зачем в смартфонах "Режим полета"

12 марта 2025

06:11 Замена сырникам — готовится намного проще из 250 г творога

20 марта 2025

07:23 Один знак Зодиака сорвет финансовый джекпот в апреле 2025 года