Нужен ли психолог, чтобы похудеть — правда вас удивит

Девушка, пытающаяся похудеть. Фото: Freepik

Казалось бы, все просто: меньше ешь, больше двигайся — и лишние килограммы исчезнут. Но почему-то у многих это не работает. Причина часто не в диете или спорте, а во внутренних барьерах, о которых мы даже не догадываемся.

Новини.LIVE разобрался в этом вопросе более подробно.

Читайте также:

Как наш мозг мешает похудению

Наш мозг — хитрый. Он создает свои защитные механизмы, которые мешают нам худеть. Например, кому-то с детства навязывали мысль, что худенький человек — слабый. И уже во взрослом возрасте подсознательно начинаешь "набирать вес", чтобы казаться сильнее. В таком случае лучше не худеть ради худобы, а работать над мышцами — это дает ощущение силы и уверенности, без надобности набирать жир.

Девушка радуется похудению. Фото: Freepik

Многие люди "заедают" стресс. Кто-то нервничает — и сразу тянется к сладкому или фастфуду. Почему так? Потому что еда вызывает выброс эндорфинов — гормонов радости. Но важно помнить: это временное успокоение. Существует куча других способов улучшить настроение — спорт, хобби, новые эмоции, общение, любовь. Если научиться управлять стрессом и искать здоровые источники радости — переедание просто исчезнет само по себе.

Еще одна интересная вещь — подсознательный страх. Иногда люди едят много не потому, что голодны, а потому что их тело как будто боится голода в будущем. Это старый инстинкт, который когда-то спасал людей. Но сейчас голод нам не угрожает, поэтому этот "режим накопления" стоит отключить. Как? Осознать, что страх не имеет оснований, и дать мозгу сигнал: все хорошо, можно не запасаться.

Психологи говорят: нужно изменить отношение к еде. Еда — это не развлечение, не награда и не способ успокоиться. Это просто топливо для нашего тела. Мы же не заливаем в машину дешевое топливо, если хотим, чтобы она ехала хорошо? Так же и с организмом — он нуждается в качественной, полезной пище, когда есть настоящий голод, а не просто скука или тревога.

Овощи. Фото: Freepik

Еще важная вещь — режим дня. Если вы постоянно не высыпаетесь или, наоборот, спите по 12 часов, организм сбивает обмен веществ, накапливает жир, потому что работает в стрессе. Регулярный сон, вода, легкая физическая активность — и все начнет меняться к лучшему.

И самое главное — не требуйте от себя всего и сразу. Ставьте реальные цели, даже крошечные. Вместо "минус 10 кг за месяц", просто начните с "сегодня я пройду на два шага больше, чем вчера". Такие маленькие победы дадут большую мотивацию и уверенность в себе.

Ранее мы писали о том, что говорят психологи о современной женской дружбе.

Также мы сообщали, о чем свидетельствует любовь к черной одежде.