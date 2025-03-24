Істина про жіночу дружбу — існує чи ні

Подружки обіймаються. Фото: Freepik

Дехто вперто вважає, що між жінками справжньої дружби не буває. Мовляв, усі одна одній суперниці — хто красивіше вдягнена, у кого чоловік привабливіший, у кого манікюр модніший. Але ті дівчата, які хоч раз у житті відчули силу жіночої дружби, впевнено скажуть: це не байка. Це реальність.

Новини.LIVE розібрався в цьому детальніше.

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Коли поруч є та сама людина, якій можна написати серед ночі, поплакати про дурниці або порадіти, що підняли зарплату — це справжнє щастя. Найкраща подруга — не просто компанія для кави чи походу по магазинах. Це підтримка, опора, і душевний тил, який завжди поряд. Вона не буде заздрити твоїм досягненням, а щиро порадіє за тебе. А в складні моменти — не відвернеться, а допоможе зібратися докупи.

Але буває й інше. Хтось із дитинства не мав прикладу щирих жіночих стосунків. Якщо мама була замкнута, а подруг у неї не було, то й дівчинка виростає з думкою: дружба — це щось непотрібне. А ще гірше, якщо колись подруга зрадила — тоді з’являється страх знову відкриватися. Людина просто боїться повторити біль.

Дівчата посміхаються. Фото: Freepik

Іноді трапляється, що одна з подруг починає дивно себе поводити — наче все добре, а сама заграє з твоїм хлопцем. Таке буває, і ніхто від цього не застрахований. Але це не означає, що всі подруги однакові. Якщо хтось виявився нещирим — це проблема конкретної людини, а не всіх жінок. Просто потрібно вміти бачити, хто справжній друг, а хто — лише тимчасовий гість у вашому житті.

І ще одна проблема — заздрість. Інколи легше підтримати подругу, коли їй погано, ніж порадіти за її перемоги. Це правда життя. Але якщо це справжня дружба — вона витримає і радість, і сльози. Головне — не змагатися, а ділитися теплом, порадами, щастям.

Дівчата на прогулянці. Фото: Freepik

А ще — не забувати, що дружба потребує часу. У вирі домашніх справ, дітей і роботи легко втратити зв’язок. Але якщо цінуєш людину — знайдеш хвилинку написати, зустрітись або хоча б подзвонити.

Справжня жіноча дружба існує. Просто вона не кричить про себе — вона проявляється у дрібницях: у щирому сміху, у підтримці без зайвих слів, у погляді, який каже більше, ніж будь-які фрази. І якщо така дружба у вас є — бережіть її, бо це справжній скарб.

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