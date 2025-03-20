Джинси, які варто носити після 40 років — рекомендації стилістів

Жінка в джинсах. Фото: Freepik

Після 40 років стиль змінюється — і це прекрасно. Не обов’язково ховатися за темними костюмами або вічно носити "зручне". Джинси — це той базовий елемент гардероба, який залишається актуальним у будь-якому віці. Головне — обрати правильну модель, яка вигідно підкреслить фігуру і матиме сучасний вигляд.

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М’який і тонкий матеріал — не найкращий варіант після 40. Щільні джинси краще тримають форму, згладжують нюанси фігури та не обтягують зайвого. Особливо вдалий має вигляд класичний бавовняний денім з мінімальним додаванням еластану — комфортно, але без ефекту "лосин".

Моделі, які пасують після 40 — що варто міряти в першу чергу

Straight jeans (прямі) — універсальна класика. Вони не обтягують, не додають об’єму й пасують практично до всього. У 2025 такі моделі будуть особливо актуальні у стриманих кольорах: глибокий індиго, графіт, молочний денім.

Прямі джинси. Фото з Instagram

Wide-leg — широкі джинси повертаються в моду, але не з ефектом 90-х, а у витонченішому варіанті. Вони чудово балансують силует, особливо якщо поєднувати їх із взуттям на підборах чи платформі.

Широкі штани знову в моді. Фото з Instagram

Mom jeans — комфортна середня посадка і трохи звужені донизу штанини. Стильні та зручні, особливо у варіантах без потертостей та декору.

Mom jeans. Фото з Instagram

Bootcut — легке розширення від коліна додає елегантності та витягує фігуру. У 2025 році ця модель знову набирає популярності, особливо у поєднанні з піджаками та сорочками.

Bootcut. Фото з Instagram

Уникайте джинсів з паєтками, нашивками чи надмірними потертостями. Це не про вік, це про стиль — такі деталі рідко мають дорогий вигляд. Чистий, мінімалістичний дизайн — завжди кращий вибір.

Також майте на увазі, що у 2025 на піку будуть натуральні кольори — від насиченого синього до спокійного сірого, бежевого та оливкового. Такі відтінки додають образу м’якості й благородності.

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