Джинсы, которые стоит носить после 40 лет — рекомендации стилистов

Женщина в джинсах. Фото: Freepik

После 40 лет стиль меняется — и это прекрасно. Не обязательно прятаться за темными костюмами или вечно носить "удобное". Джинсы — это тот базовый элемент гардероба, который остается актуальным в любом возрасте. Главное — выбрать правильную модель, которая выгодно подчеркнет фигуру, будет выглядеть современно.

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Мягкий и тонкий материал — не лучший вариант после 40. Плотные джинсы лучше держат форму, сглаживают нюансы фигуры и не обтягивают лишнего. Особенно удачно смотрится классический хлопковый деним с минимальным добавлением эластана — комфортно, но без эффекта "лосин".

Модели, которые подходят после 40 — что стоит мерить в первую очередь

Straight jeans (прямые) — универсальная классика. Они не обтягивают, не добавляют объема и подходят практически ко всему. В 2025 такие модели будут особенно актуальны в сдержанных цветах: глубокий индиго, графит, молочный деним.

Прямые джинсы. Фото из Instagram

Wide-leg — широкие джинсы возвращаются в моду, но не с эффектом 90-х, а в более изящном варианте. Они отлично балансируют силуэт, особенно если сочетать их с обувью на каблуках или платформе.

Широкие брюки снова в моде. Фото из Instagram

Mom jeans — комфортная средняя посадка и немного зауженные книзу штанины. Стильные и удобные, особенно в вариантах без потертостей и декора.

Mom jeans. Фото из Instagram

Bootcut — легкое расширение от колена добавляет элегантности и вытягивает фигуру. В 2025 году эта модель снова набирает популярность, особенно в сочетании с пиджаками и рубашками.

Bootcut. Фото из Instagram

Избегайте джинсов с пайетками, нашивками или чрезмерными потертостями. Это не о возрасте, это о стиле — такие детали редко выглядят дорого. Чистый, минималистичный дизайн — всегда лучший выбор.

Также имейте в виду, что в 2025 на пике будут натуральные цвета — от насыщенного синего до спокойного серого, бежевого и оливкового. Такие оттенки добавляют образу мягкости и благородства.

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