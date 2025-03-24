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Существует ли женская дружба — что говорят современные психологи

24 марта 2025 09:19
Юлия Костянецкая - Редактор
Истина о женской дружбе — существует или нет
Подружки обнимаются. Фото: Freepik
Юлия Костянецкая - Редактор

Некоторые упорно считают, что между женщинами настоящей дружбы не бывает. Мол, все друг другу соперницы — кто красивее одета, у кого мужчина привлекательнее, у кого маникюр моднее. Но те девушки, которые хоть раз в жизни ощутили силу женской дружбы, уверенно скажут: это не байка. Это реальность.

Новини.LIVE разобрался в этом подробнее.

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Как выглядит настоящая женская дружба

Когда рядом есть тот самый человек, которому можно написать среди ночи, поплакать о глупостях или порадоваться, что подняли зарплату — это настоящее счастье. Лучшая подруга — не просто компания для кофе или похода по магазинам. Это поддержка, опора, и душевный тыл, который всегда рядом. Она не будет завидовать твоим достижениям, а искренне порадуется за тебя. А в сложные моменты — не отвернется, а поможет собраться вместе.

Но бывает и другое. Кто-то с детства не имел примера искренних женских отношений. Если мама была замкнутая, а подруг у нее не было, то и девочка вырастает с мыслью: дружба — это что-то ненужное. А еще хуже, если когда-то подруга предала — тогда появляется страх снова открываться. Человек просто боится повторить боль.

Жіноча дружба існує, якщо зустріти свою людину
Девушки улыбаются. Фото: Freepik

Иногда случается, что одна из подруг начинает странно себя вести — вроде все хорошо, а сама заигрывает с твоим парнем. Такое бывает, и никто от этого не застрахован. Но это не значит, что все подруги одинаковые. Если кто-то оказался неискренним — это проблема конкретного человека, а не всех женщин. Просто нужно уметь видеть, кто настоящий друг, а кто — лишь временный гость в вашей жизни.

И еще одна проблема — зависть. Иногда легче поддержать подругу, когда ей плохо, чем порадоваться за ее победы. Это правда жизни. Но если это настоящая дружба — она выдержит и радость, и слезы. Главное — не соревноваться, а делиться теплом, советами, счастьем.

Дружбу підтримувати завжди важко
Девушки на прогулке. Фото: Freepik

А еще — не забывать, что дружба требует времени. В водовороте домашних дел, детей и работы легко потерять связь. Но если ценишь человека — найдешь минутку написать, встретиться или хотя бы позвонить.

Настоящая женская дружба существует. Просто она не кричит о себе — она проявляется в мелочах: в искреннем смехе, в поддержке без лишних слов, во взгляде, который говорит больше, чем любые фразы. И если такая дружба у вас есть — берегите ее, потому что это настоящее сокровище.

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