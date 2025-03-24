Как быстро улучшить настроение — действенные советы от психолога

Как улучшить настроение за 5 минут — психолог назвала способ
Часто бывает такое, когда в один день мы чувствуем подъем, а уже в другой — упадок и плохое настроение. Человеческие эмоции формируется под влиянием многих факторов и их понимание поможет лучше управлять своим эмоциональным состоянием.
Об этом рассказала психолог организации "Женщина и война".
Что влияет на наше настроение
У каждого человека есть свои критерии счастья или печали. Однако, как правило, на настроение людей могут влиять стрессовые ситуации. Чтобы избегать их, стоит научиться управлять стрессом и стараться сохранять спокойствие и равновесие.
Вторым фактором, который может ухудшать настроение является физическая усталость. Если вы мало спите или у вас ненастроенный график дня, это тоже будет иметь свои последствия.
Источников ухудшения настроения может быть немало, однако всегда нужно знать о действенных методах, которые помогут улучшить настроение и чувствовать себя счастливее.
Как улучшить настроение за 5 минут
Есть несколько простых техник, чтобы улучшить настроение всего за несколько минут.
Для этого психолог советует:
- использовать технику "благодарности" (вспомните или запишите три вещи, за которые вы сейчас благодарны. Выразите вашу благодарность и почувствуйте положительные эмоции);
- положительные аффирмации (скажите себе что-то положительное и приятное, например: "Я сильный/на и все сделаю правильно", "Я молодец");
- сделайте для себя что-то приятное (прислушайтесь, что именно бы вам хотелось и чего не хватает. Это может быть как перерыв на работе или звонок другу, так и спланированный отпуск с близкими людьми);
- физический контакт (если вы тактильный человек, то "обнимашки" с родными, детьми или домашними любимцами точно вам помогут);
- физическая активность (регулярные упражнения не только улучшат самочувствие, но и повысят уровень эндорфинов, которые способствуют хорошему настроению);
- социальные взаимодействия (общение с друзьями и близкими помогает поддерживать эмоциональное равновесие);
- окружающая среда (природа, уют дома или даже любимая музыка могут изменить наше настроение к лучшему);
- питание и сон (важно заботиться о своем организме и придерживаться графика).
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