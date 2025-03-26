Как соцсети влияют на нашу самооценку — главные риски

Парень и девушка сидят в соцсетях. Фото: freepik

В современное время все, а особенно молодежь, гонятся за идеальными фото, лайками в соцсетях и мгновенной обратной связью. Однако такая зависимость может вызвать снижение самооценки.

Новини.LIVE расскажет, как не стать жертвой соцсетей.

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Почему лайки влияют на самооценку

Сейчас лайки и комментарии в соцсетях стали своеобразным "социальным подтверждением". Люди воспринимают их, как показатель собственной ценности, популярности и принятия в обществе уже на подсознательном уровне.

После многих лайков или взаимодействиями с сообщениями в социальных сетях, люди чувствуют себя счастливыми, ведь эти лайки активируют дофаминовый механизм мозга, отвечающий за ощущение удовольствия и вознаграждения. Это похоже на ощущение во время выигрыша в азартных играх или получения приятной новости.

Парень волнуется из-за отсутствия лайков. Фото: freepik

Кроме того, пользователи часто обращают внимание на то, сколько лайков у них по сравнению с другими. После этого начинают оценивать себя через эту призму. Это может вызвать зависть, заниженную самооценку или даже тревожность. Отсюда возникает и другая проблема — когда лайков очень много, люди уверены, что их любят и одобряют. Однако как только количество лайков уменьшается — сразу может возникнуть чувство ненужности. Это заставляет людей постоянно искать одобрение через соцсети.

Обычно в социальных сетях фолловеры постят только "идеальные" моменты жизни, создавая иллюзию, что у них все прекрасно. Людей по ту сторону экрана это заставляет сомневаться в собственной значимости, в результате чего может начаться даже депрессия.

Молодежь сидит в социальных сетях. Фото: freepik

Как избавиться от зависимости от лайков

Чтобы не попасть в ловушку негативного влияния, психологи советуют:

переосмыслить значение лайков и принять, что они не определяют ценность человека;

фокус на реальном общении (вместо виртуального общения лучше встретиться с друзьями вживую);

ограничение времени в соцсетях (стоит определить конкретное время для просмотра соцсетей и не зацикливаться на них в течение дня);

скрыть количество лайков (если в ваших сетях доступна эта функция, стоит ею воспользоваться, чтобы уменьшить негативное влияние на самооценку);

развивать уверенность в себе без соцсетей (полезно найти себе хобби, развивать новые навыки и фокусироваться на реальных достижениях, а не на виртуальных цифрах).

Стоит запомнить, что лайки — это лишь алгоритмы соцсетей, а не показатель ценности человека. Количество сердечек под фото или видео никак не влияет на интеллект, характер и значимость человека.

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