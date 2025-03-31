Как Осадчая справляется со стрессом — ее неожиданные методы

Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: instagram/kosadcha/

Нет людей, которые бы ни разу не столкнулись со стрессом или сильными переживаниями. Это вполне нормальная часть жизни, но важно научиться управлять им, чтобы не истощать свой организм и держать в тонусе ментальное здоровье.

Популярная телеведущая Екатерина Осадчая в Instagram поделилась своими секретами, как она справляется со стрессом.

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Осадчая рассказала, что за время апатии, нежелания встать с постели и беспричинных слез она собрала свои лайфхаки, которые помогают сохранять ментальное здоровье и поделилась ими со своей аудиторией.

Проводите время наедине с собой

Несмотря на все дела и семейную рутину пойдите в кафе, купите себе цветы или сами посмотрите кино в кинотеатре. По словам Екатерины, это довольно интересное время, которое поднимает настроение.

Отстаньте от себя

В этом случае звезда советует повторять себе, что все в порядке и вы все успеете, а не упрекать себя или заставлять больше работать.

Танцуйте или пойте

Можно включить любимую музыку и просто танцевать и петь, когда никто не видит.

Женщина танцует дома. Фото: freepik

Используйте правило 5 лет

Если вас что-то сильно волнует, задайте себе вопрос: "Будет ли это важно через 5 лет?". Обычно ответ — нет, поэтому это помогает отпустить ситуацию.

Час в день ничего не делать

Отложите все дела, погрузитесь в свои мысли и отдохните. В то же время ведущая не советует думать о своем будущем, ведь это вызывает тревожность.

Заведите "дневник благодарности"

Каждый день записывайте в этот дневник за что вы благодарны себе и этому дню.

Сделайте подарок близкому человеку

Екатерина Осадчая считает, что положительные эмоции родных — самый сильный антидепрессант.

Сделайте себе beauty-день

Наберите ванну, зажгите свечи, создайте расслабляющую атмосферу или же пойдите на массаж или другие процедуры, которые вам нравятся.

Женщина на спа-процедурах. Фото: freepik

Коллекционируйте впечатления

Наполняйте день тем, что вы никогда раньше не делали, даже если это мелочи. По возможности путешествуйте и открывайте для себя что-то новое.

Несмотря на все неприятности, найдите время для себя. Стоит заботиться о своем ментальном здоровье, чтобы снять напряжение и восстановить баланс. Главное — найти то, что работает именно в вашем случае.

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