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Как бороться со стрессом — Осадчая раскрыла свои секреты

31 марта 2025 09:30
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Как Осадчая справляется со стрессом — ее неожиданные методы
Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: instagram/kosadcha/
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Нет людей, которые бы ни разу не столкнулись со стрессом или сильными переживаниями. Это вполне нормальная часть жизни, но важно научиться управлять им, чтобы не истощать свой организм и держать в тонусе ментальное здоровье.

Популярная телеведущая Екатерина Осадчая в Instagram поделилась своими секретами, как она справляется со стрессом.

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A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Как бороться со стрессом

Осадчая рассказала, что за время апатии, нежелания встать с постели и беспричинных слез она собрала свои лайфхаки, которые помогают сохранять ментальное здоровье и поделилась ими со своей аудиторией.

Проводите время наедине с собой

Несмотря на все дела и семейную рутину пойдите в кафе, купите себе цветы или сами посмотрите кино в кинотеатре. По словам Екатерины, это довольно интересное время, которое поднимает настроение.

Отстаньте от себя

В этом случае звезда советует повторять себе, что все в порядке и вы все успеете, а не упрекать себя или заставлять больше работать.

Танцуйте или пойте

Можно включить любимую музыку и просто танцевать и петь, когда никто не видит.

Ефективні поради для зняття стресу
Женщина танцует дома. Фото: freepik

Используйте правило 5 лет

Если вас что-то сильно волнует, задайте себе вопрос: "Будет ли это важно через 5 лет?". Обычно ответ — нет, поэтому это помогает отпустить ситуацию.

Час в день ничего не делать

Отложите все дела, погрузитесь в свои мысли и отдохните. В то же время ведущая не советует думать о своем будущем, ведь это вызывает тревожность.

Заведите "дневник благодарности"

Каждый день записывайте в этот дневник за что вы благодарны себе и этому дню.

Сделайте подарок близкому человеку

Екатерина Осадчая считает, что положительные эмоции родных — самый сильный антидепрессант.

Сделайте себе beauty-день

Наберите ванну, зажгите свечи, создайте расслабляющую атмосферу или же пойдите на массаж или другие процедуры, которые вам нравятся.

Як боротися зі стресом
Женщина на спа-процедурах. Фото: freepik

Коллекционируйте впечатления

Наполняйте день тем, что вы никогда раньше не делали, даже если это мелочи. По возможности путешествуйте и открывайте для себя что-то новое.

Несмотря на все неприятности, найдите время для себя. Стоит заботиться о своем ментальном здоровье, чтобы снять напряжение и восстановить баланс. Главное — найти то, что работает именно в вашем случае.

Ранее мы писали, чем депрессия отличается от эмоционального выгорания.

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психология стресс психологическое состояние Екатерина Осадчая ментальное здоровье

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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