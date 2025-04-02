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С какими проблемами люди часто идут к психологу в 2025 году

2 апреля 2025 07:25
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
О чем чаще всего говорят с психологом в 2025 — основные запросы клиентов
Сессия с психологом. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

В настоящее время многие люди обращаются к психологам, чтобы обсудить вопросы, которые долго тревожили. Это правильное решение, ведь специалисты помогут разобраться в душевных переживаниях и улучшить эмоциональный уровень жизни.

Пообщавшись с психологами, Новини.LIVE расскажет, какие вопросы больше всего тревожат людей.

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С чем чаще всего обращаются к психологам

Довольно много людей стесняются и комплексуют идти к психологам, ведь считают, что сами смогут справиться со своей жизнью. Это вполне вероятно, но бывают настолько сложные ситуации и эмоции, что без помощи специалистов не обойтись.

З якими питаннями найчастіше звертаються до психологів
Разговор у психолога. Фото: freepik

Так, по данным психологов, чаще всего люди обращаются с такими вопросами:

  • проблемы в отношениях (речь идет не только о любимых, но и родителях, детях и других родственниках);
  • признаки депрессии;
  • принятие себя и самооценка;
  • страхи (это могут быть, как фобии, так и небольшие переживания, которые не дают сделать следующий шаг для достижения цели).
  • кризисные ситуации (это ситуации, когда люди сталкиваются с серьезными изменениями и не могут определиться, что делать дальше).
З чим найчастіше звертаються до психологів
Сессия у психолога. Фото: freepik

Если говорить о войне, то после начала полномасштабного вторжения украинцы начали обращаться к специалистам с более серьезными вопросами:

  • как преодолеть тревожность и страх;
  • бросать ли дом;
  • как справиться с потерей;
  • как преодолеть тоску по близким, по дому;
  • как принять выбор близких не оставлять опасные места;
  • как уменьшить риск травмирования детей;
  • что делать с эмоциональными качелями.

Вопрос идти или не идти к психологу — личное дело каждого. Но решение точно не должно зависеть от стереотипов и мнения окружающих. Психологическое здоровье точно, как и физическое требует заботы и внимания.

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психология стресс війна отношения советы психолога

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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