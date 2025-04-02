О чем чаще всего говорят с психологом в 2025 — основные запросы клиентов

Сессия с психологом. Фото: freepik

В настоящее время многие люди обращаются к психологам, чтобы обсудить вопросы, которые долго тревожили. Это правильное решение, ведь специалисты помогут разобраться в душевных переживаниях и улучшить эмоциональный уровень жизни.

Пообщавшись с психологами, Новини.LIVE расскажет, какие вопросы больше всего тревожат людей.

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Довольно много людей стесняются и комплексуют идти к психологам, ведь считают, что сами смогут справиться со своей жизнью. Это вполне вероятно, но бывают настолько сложные ситуации и эмоции, что без помощи специалистов не обойтись.

Разговор у психолога. Фото: freepik

Так, по данным психологов, чаще всего люди обращаются с такими вопросами:

проблемы в отношениях (речь идет не только о любимых, но и родителях, детях и других родственниках);

признаки депрессии;

принятие себя и самооценка;

страхи (это могут быть, как фобии, так и небольшие переживания, которые не дают сделать следующий шаг для достижения цели).

кризисные ситуации (это ситуации, когда люди сталкиваются с серьезными изменениями и не могут определиться, что делать дальше).

Сессия у психолога. Фото: freepik

Если говорить о войне, то после начала полномасштабного вторжения украинцы начали обращаться к специалистам с более серьезными вопросами:

как преодолеть тревожность и страх;

бросать ли дом;

как справиться с потерей;

как преодолеть тоску по близким, по дому;

как принять выбор близких не оставлять опасные места;

как уменьшить риск травмирования детей;

что делать с эмоциональными качелями.

Вопрос идти или не идти к психологу — личное дело каждого. Но решение точно не должно зависеть от стереотипов и мнения окружающих. Психологическое здоровье точно, как и физическое требует заботы и внимания.

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