О чем чаще всего говорят с психологом в 2025 — основные запросы клиентов

С какими проблемами люди часто идут к психологу в 2025 году
В настоящее время многие люди обращаются к психологам, чтобы обсудить вопросы, которые долго тревожили. Это правильное решение, ведь специалисты помогут разобраться в душевных переживаниях и улучшить эмоциональный уровень жизни.
Пообщавшись с психологами, Новини.LIVE расскажет, какие вопросы больше всего тревожат людей.
С чем чаще всего обращаются к психологам
Довольно много людей стесняются и комплексуют идти к психологам, ведь считают, что сами смогут справиться со своей жизнью. Это вполне вероятно, но бывают настолько сложные ситуации и эмоции, что без помощи специалистов не обойтись.
Так, по данным психологов, чаще всего люди обращаются с такими вопросами:
- проблемы в отношениях (речь идет не только о любимых, но и родителях, детях и других родственниках);
- признаки депрессии;
- принятие себя и самооценка;
- страхи (это могут быть, как фобии, так и небольшие переживания, которые не дают сделать следующий шаг для достижения цели).
- кризисные ситуации (это ситуации, когда люди сталкиваются с серьезными изменениями и не могут определиться, что делать дальше).
Если говорить о войне, то после начала полномасштабного вторжения украинцы начали обращаться к специалистам с более серьезными вопросами:
- как преодолеть тревожность и страх;
- бросать ли дом;
- как справиться с потерей;
- как преодолеть тоску по близким, по дому;
- как принять выбор близких не оставлять опасные места;
- как уменьшить риск травмирования детей;
- что делать с эмоциональными качелями.
Вопрос идти или не идти к психологу — личное дело каждого. Но решение точно не должно зависеть от стереотипов и мнения окружающих. Психологическое здоровье точно, как и физическое требует заботы и внимания.
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