Серіал "Маніпуляції" — краща стрічка про аб'юзивні стосунки

Дівчина в кіно їсть попкорн. Фото: Pexels

Аб'юзивні стосунки завжди є болісними для партнера. Цього гіркого досвіду можна уникнути, якщо розуміти, як діє кривдник. На щастя, зараз є багато матеріалів стосовно цього, тому дізнатись про головні червоні прапорці у партнері не важко. Зрозуміти, як аб'юзер маніпулює жертвою, можна й з фільмів та серіалів. Один з таких — "Маніпуляції".

Сайт Новини.LIVE розповідає про серіал "Маніпуляції" та пояснює, чому його варто подивитись кожній жінці.

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Кращий серіал про аб'юзивні стосунки

Французький мінісеріал "Маніпуляції" варто подивитись кожній жінці. У стрічці показано, як, на перший погляд, ідеальні та казкові стосунки поступово перетворюються на кошмар.

Серіал розповідає історію бізнеследі Мод. Жінка — успішна підприємиця та мати, любить спілкуватись з друзями й радіти життю. Однак все змінюється після зустрічі з Матіасом. Затуманена щасливим коханням жінка не встигає зрозуміти, як потрапила у сітки професійного маніпулятора. Та й хіба можливо думати про це, коли він так піклується та любить тебе?

Дівчина дивиться фільм. Фото: Pexels

В серіалі в деталях показано дії та прийоми аб'юзерів. Подивившись його жінка може зрозуміти, як починаються токсичні стосунки, а також більше дізнатись про маніпуляції. У серіалі добре проглядається прірва між справжнім коханням та аб'юзивними стосунками, коли чоловік прагне контролювати й змінювати в житті партнерки все — від кола спілкування до смаків у одязі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як жінкам на початку стосунків зрозуміти, що вони мають справу з аб'юзером. Кілька сигналів розкажуть вам про це.

Також ми розповідали про те, які фільми жінки дивляться потайки від чоловіків. Ці стрічки наскільки сентиментальні, що стримати сльози неможливо.