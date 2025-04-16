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Варто подивитись кожній — кращий серіал про аб'юзера

16 квітня 2025 19:19
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Серіал "Маніпуляції" — краща стрічка про аб'юзивні стосунки
Дівчина в кіно їсть попкорн. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Аб'юзивні стосунки завжди є болісними для партнера. Цього гіркого досвіду можна уникнути, якщо розуміти, як діє кривдник. На щастя, зараз є багато матеріалів стосовно цього, тому дізнатись про головні червоні прапорці у партнері не важко. Зрозуміти, як аб'юзер маніпулює жертвою, можна й з фільмів та серіалів. Один з таких — "Маніпуляції".

Сайт Новини.LIVE розповідає про серіал "Маніпуляції" та пояснює, чому його варто подивитись кожній жінці.

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Кращий серіал про аб'юзивні стосунки

Французький мінісеріал "Маніпуляції" варто подивитись кожній жінці. У стрічці показано, як, на перший погляд, ідеальні та казкові стосунки поступово перетворюються на кошмар.

Серіал розповідає історію бізнеследі Мод. Жінка — успішна підприємиця та мати, любить спілкуватись з друзями й радіти життю. Однак все змінюється після зустрічі з Матіасом. Затуманена щасливим коханням жінка не встигає зрозуміти, як потрапила у сітки професійного маніпулятора. Та й хіба можливо думати про це, коли він так піклується та любить тебе?

Який фільм про аб'юзера подивитись
Дівчина дивиться фільм. Фото: Pexels

В серіалі в деталях показано дії та прийоми аб'юзерів. Подивившись його жінка може зрозуміти, як починаються токсичні стосунки, а також більше дізнатись про маніпуляції. У серіалі добре проглядається прірва між справжнім коханням та аб'юзивними стосунками, коли чоловік прагне контролювати й змінювати в житті партнерки все — від кола спілкування до смаків у одязі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як жінкам на початку стосунків зрозуміти, що вони мають справу з аб'юзером. Кілька сигналів розкажуть вам про це.

Також ми розповідали про те, які фільми жінки дивляться потайки від чоловіків. Ці стрічки наскільки сентиментальні, що стримати сльози неможливо.

серіал фільм психологія цікаві факти аб'юзер стосунки
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19:15 Знижки для дружин УБД в травні — за що платитиме держава

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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