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Ви не здогадувались — як розпізнати аб'юзера на початку стосунків

15 квітня 2025 19:19
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Перші сигнали аб'юзу у стосунках — як їх не пропустити
Чоловік та жінка сваряться. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Розпізнати аб'юзера на початку стосунків можна. Для цього варто розуміти, які маніпуляції вони використовують. Часто тривожні сигнали бувають замасковані під турботу, любов і пристрасть.

Новини.LIVE розповідають про те, як розпізнати аб'юзера у стосунках.

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Занадто швидке зближення

Зазвичай аб'юзери дуже прискорюють розвиток стосунків. Таким чином вони прагнуть швидше отримати контроль над партнером. Аб'юзери наполягають на серйозності своїх намірів та часто роблять гучні заяви:

  • "Ти — моя доля, я ніколи нікого так не кохав!".
  • "Ти не розумієш, як мені добре з тобою, давай не гаяти часу!".
  • "Я впевнений(а), що ми скоро одружимося, це лише питання часу."
Як розпізнати аб'юзера
Суперечка між чоловіком та жінкою. Фото: Pexels

Контроль в обгортці турботи

Часто аб'юзери не показують свої справжні наміри напряму, а маскують їх. Так, під виглядом турботи партнер буде вимагати інформацію про те, де ви, з ким та що робите. Зрештою, це призведе до обмеження свободи. Аб'юзери можуть використовувати такі фрази: 

  • "Навіщо тобі ті зустрічі з подругами? Краще б ми разом провели час!".
  • ﻿﻿"Ти мені подобаєшся у цій сукні, але вона занадто відверта — хочеш, щоб на тебе всі дивилися?".
  • ﻿﻿"Скинь мені геолокацію, просто щоб я був спокійний".

Маніпуляції

З людьми, які відстоюють свої особисті межі, аб'юзери пускають в дію маніпуляції. Часто вони ображаються, звинувачують та перекладають провину:

  • "Ти мене зовсім не кохаєш, якщо не хочеш проводити весь час тільки зі мною".
  • ﻿﻿"Я так стараюся для тебе, а ти навіть не цінуєш!".
  • ﻿﻿"Якщо ти підеш, я не знаю, як житиму без тебе".
Як розпізнати аб'юзера
Дівчина плаче після сварки з хлопцем. Фото: Pexels

Критика та знецінення

Чи не головною ціллю аб'юзера є змусити людину сумніватись у власній цінності. Це призводить до залежності від схвалення такого партнера. Спочатку це може проявлятись у нібито формі жартів, а згодом перерости у серйозніші образи:

  • ﻿﻿"Ти така мила, коли намагаєшся розмірковувати про серйозні речі".
  • ﻿﻿"Ти не така розумна, як думаєш".
  • ﻿﻿"Ти занадто емоційна, знову собі щось накручуєш".

Емоційна нестабільність

Нерідко аб'юзери влаштовують "емоційні гойдалки" партнерам. Спочатку триває період ніжності та турботи, який потім різко змінюється холодним ставленням та образами. І так по кругу. Зрештою це викликає у жертви аб'юзу залежність від рідкісних моментів "любові". 

Знецінення особистих кордонів

Ще одна ознака аб'юзу — партнер тисне на вас та прагне попри все добитись свого. Так порушуються особисті кордони людини:

  • "Ну давай, це ж просто поцілунок, не будь занудою".
  • ﻿﻿"Що означає, ти не хочеш про це говорити? Ти мені не довіряєш?".
  • ﻿﻿"Навіщо тобі пароль на телефон? Ти щось приховуєш?".

Якщо ви помітили тривожні сигнали, не варто їх ігнорувати. Аб'юзивні стосунки можуть розвиватися поступово, тому важливо вчасно розпізнати небезпеку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що може означати різка зміна поведінки партнера. Не завжди це свідчить про швидкий кінець відносин.

Також ми пояснювали, хто має йти на примирення першим. Адже сварки та розбіжності бувають у всіх пар й важливо вміти вдало виходити з конфліктів.

психологія аб'юзер стосунки жіноча психологія чоловіча психологія
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