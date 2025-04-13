Чого найбільше всі бояться в стосунках — але дарма

Щасливі хлопець та дівчина. Фото: freepik

Якщо пара хоче надовго зберегти свої стосунки та зробити їх щасливими, для цього потрібно працювати обом. Крім того, варто усвідомлювати, що ідеальних стосунків без сварок та суперечок не існує, тоді сприйняття партнера стане зовсім іншим.

Новини.LIVE розповість, що потрібно знати, аби були щасливі стосунки.

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Що потрібно зрозуміти, аби стосунки були щасливими

Часто люди думають, якщо вони сваряться зі своїми партнерами чи мають якісь розбіжності, то вони зустріли "не свою" людину. Через це трапляється багато розривів. Однак слід зрозуміти, що конфлікти будуть з будь-якою людиною, а ідеальних стосунків не існує.

Щаслива пара. Фото: freepik

Люди малюють в своїй голові ідеальні картинки та бігають від одного партнера до іншого, шукаючи "того самого" або ж все життя страждають в одних відносинах і думають, що вони "не дотягують" до ідеальних.

Психологи радять не ідеалізувати стосунки і зняти рожеві окуляри. Для того, аби вони були щасливими потрібно багато говорити, проговорювати свої бажання і плани, підтримувати емоційну близькість, багато жартувати та давати простір одне одному.

Раніше ми писали, чому не всі можуть будувати здорові стосунки.

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