Чего больше всего все боятся в отношениях — но зря

Счастливые парень и девушка. Фото: freepik

Если пара хочет надолго сохранить свои отношения и сделать их счастливыми, для этого нужно работать обоим. Кроме того, следует осознавать, что идеальных отношений без ссор и споров не существует, тогда восприятие партнера станет совсем другим.

Новини.LIVE расскажет, что нужно знать, чтобы были счастливые отношения.

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Что нужно понять, чтобы отношения были счастливыми

Часто люди думают, если они ссорятся со своими партнерами или имеют какие-то разногласия, то они встретили "не своего" человека. Из-за этого случается много разрывов. Однако следует понять, что конфликты будут с любым человеком, а идеальных отношений не существует.

Счастливая пара. Фото: freepik

Люди рисуют в своей голове идеальные картинки и бегают от одного партнера к другому, ища "того самого" или же всю жизнь страдают в одних отношениях и думают, что они "не дотягивают" до идеальных.

Психологи советуют не идеализировать отношения и снять розовые очки. Для того, чтобы они были счастливыми нужно много говорить, проговаривать свои желания и планы, поддерживать эмоциональную близость, много шутить и давать пространство друг другу.

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