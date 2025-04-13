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Самое неприятное, что надо принять в любой паре

13 апреля 2025 07:40
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Чего больше всего все боятся в отношениях — но зря
Счастливые парень и девушка. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Если пара хочет надолго сохранить свои отношения и сделать их счастливыми, для этого нужно работать обоим. Кроме того, следует осознавать, что идеальных отношений без ссор и споров не существует, тогда восприятие партнера станет совсем другим.

Новини.LIVE расскажет, что нужно знать, чтобы были счастливые отношения.

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Что нужно понять, чтобы отношения были счастливыми

Часто люди думают, если они ссорятся со своими партнерами или имеют какие-то разногласия, то они встретили "не своего" человека. Из-за этого случается много разрывов. Однако следует понять, что конфликты будут с любым человеком, а идеальных отношений не существует.

Чого найбільше бояться в стосунках
Счастливая пара. Фото: freepik

Люди рисуют в своей голове идеальные картинки и бегают от одного партнера к другому, ища "того самого" или же всю жизнь страдают в одних отношениях и думают, что они "не дотягивают" до идеальных.

Психологи советуют не идеализировать отношения и снять розовые очки. Для того, чтобы они были счастливыми нужно много говорить, проговаривать свои желания и планы, поддерживать эмоциональную близость, много шутить и давать пространство друг другу.

Ранее мы писали, почему не все могут строить здоровые отношения.

Также мы сообщали, что ни в коем случае не нужно делать, чтобы не потерять отношения.

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07:01 Клиента ПриватБанка лишили 13,5 тыс. грн — что случилось

06:56 Apple спасается от пошлин Трампа — где будут собирать iPhone

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

06:38 Украинцы на Бали — как открыть бизнес на острове

06:30 Сеют в экстремальных условиях — потеряют ли аграрии урожай 2025

06:27 Несвоевременная выплата денег в ВСУ — как их получить

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