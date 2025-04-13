Чего больше всего все боятся в отношениях — но зря

Самое неприятное, что надо принять в любой паре
Если пара хочет надолго сохранить свои отношения и сделать их счастливыми, для этого нужно работать обоим. Кроме того, следует осознавать, что идеальных отношений без ссор и споров не существует, тогда восприятие партнера станет совсем другим.
Новини.LIVE расскажет, что нужно знать, чтобы были счастливые отношения.
Что нужно понять, чтобы отношения были счастливыми
Часто люди думают, если они ссорятся со своими партнерами или имеют какие-то разногласия, то они встретили "не своего" человека. Из-за этого случается много разрывов. Однако следует понять, что конфликты будут с любым человеком, а идеальных отношений не существует.
Люди рисуют в своей голове идеальные картинки и бегают от одного партнера к другому, ища "того самого" или же всю жизнь страдают в одних отношениях и думают, что они "не дотягивают" до идеальных.
Психологи советуют не идеализировать отношения и снять розовые очки. Для того, чтобы они были счастливыми нужно много говорить, проговаривать свои желания и планы, поддерживать эмоциональную близость, много шутить и давать пространство друг другу.
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