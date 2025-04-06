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Жодна пара не витримає довго — якщо не буде робити цього

6 квітня 2025 10:36
Юлія Костянецька - Редактор
Звички, які врятують будь-які стосунки — інакше розлучення
Хлопець цілує свою дівчину. Фото: Freepik
Юлія Костянецька - Редактор

Усі мріяли про стосунки, які витримують усе: злети, падіння, образи, мовчанку, переїзди, навіть хто митиме посуд після вечері. Але такі пари існують. І, як виявилося, у них є кілька секретів, про які мовчать, ніби то щось дуже інтимне. Насправді ж усе простіше, ніж здається — всього три звички допомагають зберегти любов живою навіть через роки.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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Не лягати спати з образою

Так, іноді хочеться просто накритися ковдрою з головою і мовчати, бо "він знову не помив тарілку". Але ті, хто по-справжньому дорожить один одним, завжди намагаються вирішити конфлікт до сну. Навіть якщо не виходить помиритися повністю, вони принаймні говорять: "Я тебе люблю, і ми розберемося". Засинати з каменем у душі — як пити зламану каву: гірко і марно.

Звички щасливих пар, про які знають не усі
Пара в гармонії. Фото: Freepik

Розмовляти, а не здогадуватись

Дуже часто ми чекаємо, що інша людина "сама зрозуміє". Але ні — ніхто не читає думки, навіть найближчий партнер. Пари, які не втрачають зв’язку, завжди говорять. Про все: що їх радує, що засмучує, що болить, що викликає сумнів. І навіть про дурниці: про новий фільм, улюблений суп або сон, у якому партнер був слоном. Так будується довіра. Не замовчувати — ось що дійсно рятує стосунки.

Парі завжди потрібно знаходити час побути вдвох
Щаслива пара. Фото: Freepik

Регулярні побачення, навіть якщо разом 15 років

Романтика не вмирає, якщо її не ховати. Пари, які тримаються одне за одного довгі роки, не забувають про прості речі — провести вечір удвох, як колись на самому початку. Раз на тиждень – кіно, прогулянка, новий ресторан, або просто какао вдома під ковдрою. Головне бути "разом" не лише фізично, а й емоційно. 

Раніше ми писали про те, по якій дрібниці можна зрозуміти, чи любить вас партнер

Також ми повідомляли причину, з якої чоловіки обирають собі старших жінок.

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11:28 Скільки дронів та ракет збили Сили ППО вночі — зведення ПС

11:19 Відстеження транспорту Одеси скоро з’явиться в додатку MISTO

11:10 РФ атакувала Київщину — зруйновано АЗС, будівлі та авто

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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10:50 Військовий облік — як чоловіку не потрапити в халепу з пропискою

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