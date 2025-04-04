Що приваблює чоловіків у старших жінках — історія зіркової пари

Кемерон Діас і Бенджі Медден. Фото: скриншот з відео

Нас не дивує, коли в парі чоловік старший за свою дівчину, адже це вважається за норму. Однак зараз часто зустрічаються випадки, коли дівчина старша за свого обранця на 7, 10, а то й 20 років.

Новини.LIVE розповість, чому так відбувається і наведе приклад ефектної зіркової пари з Голлівуду.

Читайте також:

Чому чоловіки обирають старших жінок

Психологи пояснюють, що чоловіки хочуть стосунків зі старшими від себе жінками, адже тоді почуваються рівними. Попри те, що суспільство критичного та стереотипно до цього ставиться, такі стосунки можуть тривати довго. Ось головні причини, чому чоловіка подобаються старші жінки:

Інтелектуальні здібності

Зазвичай старші жінки мають вищий інтелект та більш розвинені. Це неабияк приваблює чоловіків, адже вони хочуть стосунків, де могли б поговорити та обговорити цікаві теми.

Стосунки чоловіка зі старшою жінкою. Фото: freepik

Впевнені жінки

Чоловіків приваблюють жінки, які знають чого хочуть від життя і впевнені в собі. Їм подобається, що вони мають більше життєвого досвіду, мають цілі та плани на життя, а головне — час для інвестицій у свої відносини.

Емоційна зрілість

Чоловікам подобається доросла поведінка жінок. Вони переконані, що у старшому віці жінка вміє контролювати свої емоції та поведінку. Якщо чоловіки шукають серйозних стосунків, вони хочуть, аби це було спокійно та гармонійно.

Жінка старша за чоловіка у парі. Фото з відкритих джерел

Чому жінки вибирають молодих чоловіків

Якщо дивитись на ситуацію з боку старших жінок, які починають стосунки з молодшими чоловіками, то там теж є ряд причин:

Секс

Саме після 40 років жіноча сексуальність розквітає найсильніша, а чоловіча тоді навпаки — йде на спад. Тому зріла жінка шукає собі молодшого партнера, аби підтримувати градус пристрасті та втілити в життя сексуальні фантазії.

Молодість і здоров'я

У стосунках з молодшим партнером жінка почуває себе молодшою. Це має кращий ефект за будь-які салони краси та спортзали. Якщо жінка щаслива з цією людиною, в неї покращується емоційний стан та вона відчуває себе впевненішою та привабливішою. А від викиду статевих гормонів утворюються речовини, які запобігають передчасному старінню.

Стосунки, де жінка старша за чоловіка. Фото: freepik

Підтвердження статусу

Низка досліджень показала, що найчастіше старші жінки заводять романи з молодими чоловіками, коли у них є власний бізнес чи великі успіхи в кар'єрі. Цей статус і влада дуже приваблює чоловіків, які таких досягнень не мають. Своєю чергою, жінкам імпонує те, що поряд є сексуальний, молодий та сильний партнер.

Зіркові пари з великою різницею у віці

Коли люди бачать пару, де жінка старша за чоловіка, вони вдаються в питання, як довго триватимуть ці стосунки. Однак їхня тривалість не залежить від віку людей. Згідно зі статисткою дослідників, 53% шлюбів ровесників розпадається вже за 3-5 років. А у випадках, коли жінка старша за чоловіка — стосунки тримаються понад 10 років.

Кемерон Діас і Бенджі Медден. Фото з Instagram

До прикладу, всім відома голлівудська пара Кемерон Діас і Бенджі Медден. Американська акторка з 2015 року у шлюбі з музикантом, який молодший від неї на 7 років, Бенджі Медденом. А до цього вона мала стосунки Джастіном Тімберлейком, який теж був молодшим на 9 років.

Звідси можна зробити висновки, що стосунки залежать від праці та почуттів двох людей, а не від їхнього віку.

Раніше ми писали, як зрозуміти, що ви обрали не ту людину.

Також ми повідомляли, як перевірити психологічну сумісність у парі.