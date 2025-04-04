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Почему мужчинам нравятся женщины постарше — пример звездной пары

4 апреля 2025 19:19
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Что привлекает мужчин в старших женщинах — история звездной пары
Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден. Фото: скриншот с видео
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Нас не удивляет, когда в паре мужчина старше своей девушки, ведь это считается нормой. Однако сейчас часто встречаются случаи, когда девушка старше своего избранника на 7, 10, а то и 20 лет.

Новини.LIVE расскажет, почему так происходит и приведет пример эффектной звездной пары из Голливуда.

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Почему мужчины выбирают более старших женщин

Психологи объясняют, что мужчины хотят отношений со старшими от себя женщинами, ведь тогда чувствуют себя равными. Несмотря на то, что общество критического и стереотипно к этому относится, такие отношения могут длиться долго. Вот главные причины, почему мужчине нравятся старшие женщины:

Интеллектуальные способности

Обычно старшие женщины имеют высокий интеллект и более развиты. Это изрядно привлекает мужчин, ведь они хотят отношений, где могли бы поговорить и обсудить интересные темы.

Чому жінки обирають старших жінок
Отношения мужчины со старшей женщиной. Фото: freepik

Уверенные женщины

Мужчин привлекают женщины, которые знают чего хотят от жизни и уверены в себе. Им нравится, что они имеют больше жизненного опыта, имеют цели и планы на жизнь, а главное — время для инвестиций в свои отношения.

Эмоциональная зрелость

Мужчинам нравится взрослое поведение женщин. Они убеждены, что в старшем возрасте женщина умеет контролировать свои эмоции и поведение. Если мужчины ищут серьезных отношений, они хотят, чтобы это было спокойно и гармонично.

Чому чоловікам подобаються старші жінки
Женщина старше мужчины в паре. Фото из открытых источников

Почему женщины выбирают молодых мужчин

Если смотреть на ситуацию со стороны старших женщин, которые начинают отношения с младшими мужчинами, то там тоже есть ряд причин:

Секс

Именно после 40 лет женская сексуальность расцветает сильнее всего, а мужская тогда наоборот — идет на спад. Поэтому зрелая женщина ищет себе более молодого партнера, чтобы поддерживать градус страсти и воплотить в жизнь сексуальные фантазии.

Молодость и здоровье

В отношениях с младшим партнером женщина чувствует себя моложе. Это имеет лучший эффект, чем любые салоны красоты и спортзалы. Если женщина счастлива с этим человеком, у нее улучшается эмоциональное состояние и она чувствует себя увереннее и привлекательнее. А от выброса половых гормонов образуются вещества, которые предотвращают преждевременное старение.

Чому жінки обирають молодих чоловіків
Отношения, где женщина старше мужчины. Фото: freepik

Подтверждение статуса

Ряд исследований показал, что чаще всего старшие женщины заводят романы с молодыми мужчинами, когда у них есть собственный бизнес или большие успехи в карьере. Этот статус и власть очень привлекает мужчин, которые таких достижений не имеют. В свою очередь, женщинам импонирует то, что рядом есть сексуальный, молодой и сильный партнер.

Звездные пары с большой разницей в возрасте

Когда люди видят пару, где женщина старше мужчины, они задаются вопросом, как долго продлятся эти отношения. Однако их продолжительность не зависит от возраста людей. Согласно статистке исследователей, 53% браков ровесников распадается уже через 3-5 лет. А в случаях, когда женщина старше мужчины — отношения держатся более 10 лет.

Кемерон Діас і Бенджі Медден
Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден. Фото из Instagram

К примеру, всем известная голливудская пара Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден. Американская актриса с 2015 года в браке с музыкантом, который моложе ее на 7 лет, Бенджи Мэдденом. А до этого она имела отношения с Джастином Тимберлейком, который тоже был моложе на 9 лет.

Отсюда можно сделать выводы, что отношения зависят от труда и чувств двух людей, а не от их возраста.

Ранее мы писали, как понять, что вы выбрали не того человека.

Также мы сообщали, как проверить психологическую совместимость в паре.

психология возраст Голливуд звездная пара отношения психология отношений

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19:46 В КГВА прокомментировали переход маршруток на безналичную оплату

19:28 Удар баллистикой по Кривому Рогу — известно о 12 погибших

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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