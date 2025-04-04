Что привлекает мужчин в старших женщинах — история звездной пары

Почему мужчинам нравятся женщины постарше — пример звездной пары
Нас не удивляет, когда в паре мужчина старше своей девушки, ведь это считается нормой. Однако сейчас часто встречаются случаи, когда девушка старше своего избранника на 7, 10, а то и 20 лет.
Новини.LIVE расскажет, почему так происходит и приведет пример эффектной звездной пары из Голливуда.
Почему мужчины выбирают более старших женщин
Психологи объясняют, что мужчины хотят отношений со старшими от себя женщинами, ведь тогда чувствуют себя равными. Несмотря на то, что общество критического и стереотипно к этому относится, такие отношения могут длиться долго. Вот главные причины, почему мужчине нравятся старшие женщины:
Интеллектуальные способности
Обычно старшие женщины имеют высокий интеллект и более развиты. Это изрядно привлекает мужчин, ведь они хотят отношений, где могли бы поговорить и обсудить интересные темы.
Уверенные женщины
Мужчин привлекают женщины, которые знают чего хотят от жизни и уверены в себе. Им нравится, что они имеют больше жизненного опыта, имеют цели и планы на жизнь, а главное — время для инвестиций в свои отношения.
Эмоциональная зрелость
Мужчинам нравится взрослое поведение женщин. Они убеждены, что в старшем возрасте женщина умеет контролировать свои эмоции и поведение. Если мужчины ищут серьезных отношений, они хотят, чтобы это было спокойно и гармонично.
Почему женщины выбирают молодых мужчин
Если смотреть на ситуацию со стороны старших женщин, которые начинают отношения с младшими мужчинами, то там тоже есть ряд причин:
Секс
Именно после 40 лет женская сексуальность расцветает сильнее всего, а мужская тогда наоборот — идет на спад. Поэтому зрелая женщина ищет себе более молодого партнера, чтобы поддерживать градус страсти и воплотить в жизнь сексуальные фантазии.
Молодость и здоровье
В отношениях с младшим партнером женщина чувствует себя моложе. Это имеет лучший эффект, чем любые салоны красоты и спортзалы. Если женщина счастлива с этим человеком, у нее улучшается эмоциональное состояние и она чувствует себя увереннее и привлекательнее. А от выброса половых гормонов образуются вещества, которые предотвращают преждевременное старение.
Подтверждение статуса
Ряд исследований показал, что чаще всего старшие женщины заводят романы с молодыми мужчинами, когда у них есть собственный бизнес или большие успехи в карьере. Этот статус и власть очень привлекает мужчин, которые таких достижений не имеют. В свою очередь, женщинам импонирует то, что рядом есть сексуальный, молодой и сильный партнер.
Звездные пары с большой разницей в возрасте
Когда люди видят пару, где женщина старше мужчины, они задаются вопросом, как долго продлятся эти отношения. Однако их продолжительность не зависит от возраста людей. Согласно статистке исследователей, 53% браков ровесников распадается уже через 3-5 лет. А в случаях, когда женщина старше мужчины — отношения держатся более 10 лет.
К примеру, всем известная голливудская пара Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден. Американская актриса с 2015 года в браке с музыкантом, который моложе ее на 7 лет, Бенджи Мэдденом. А до этого она имела отношения с Джастином Тимберлейком, который тоже был моложе на 9 лет.
Отсюда можно сделать выводы, что отношения зависят от труда и чувств двух людей, а не от их возраста.
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