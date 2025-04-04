Основні помилки у виборі партнера — як не прогадати

З вами не той чоловік — як зрозуміти, що обрали не того партнера
У будь-яких стосунках потрібно працювати та докладати до них зусиль, аби вони були міцними та здоровими. Однак часто усі намагання не допомагають, а ви ніби застрягли на місці та не знаєте, куди вам рухатися далі.
Психологиня Ліана Бенько розповіла, які ознаки свідчать, що біля вас не "ваша" людина.
Як зрозуміти, що біля вас не той партнер
Ви постійно відчуваєте стрес і тривогу
Психологиня наголосила, що кохання в жодному разі не повинно тримати вас у напрузі. Якщо поруч із партнером не можете розслабитись, відчуваєте страх чи невпевненість — це серйозний сигнал.
Ваші потреби ігнорують
Якщо ви постійно поступаєтесь, щоб уникнути конфліктів, або ж ваші бажання та емоції для партнера неважливі — ви в стосунках, де немає балансу.
Маніпуляції та контроль
Якщо ви чуєте від свого партнера, що ви нічого без нього не зможете чи він краще знає як буде правильно — це прямі прояви токсичних стосунків. Вони руйнують вашу самооцінку та свободу і далі буде лише гірше.
Ви не ростете поруч з людиною
Хороший партнер завжди буде підтримувати ваш розвиток. Якщо ж ви відчуваєте, що поруч з цією людиною ви деградуєте або перестали прагнути до більшого — це червоний прапорець.
Постійне відчуття самотності
Якщо ви поруч з партнером і все одно почуваєтеся емоційно самотньою, запитайте себе: "Навіщо це мені?".
Запам'ятайте, у стосунках ви завжди повинні відчувати підтримку, повагу та віру у вас. Вони не повинні вам заважити рухатись по житті чи будувати кар'єру. Якщо вищезгадані пункти вам знайомі, можливо, варто переглянути ваші стосунки.
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