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З вами не той чоловік — як зрозуміти, що обрали не того партнера

4 квітня 2025 07:40
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Основні помилки у виборі партнера — як не прогадати
Байдужий чоловік. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

У будь-яких стосунках потрібно працювати та докладати до них зусиль, аби вони були міцними та здоровими. Однак часто усі намагання не допомагають, а ви ніби застрягли на місці та не знаєте, куди вам рухатися далі.

Психологиня Ліана Бенько розповіла, які ознаки свідчать, що біля вас не "ваша" людина. 

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Ви постійно відчуваєте стрес і тривогу

Психологиня наголосила, що кохання в жодному разі не повинно тримати вас у напрузі. Якщо поруч із партнером не можете розслабитись, відчуваєте страх чи невпевненість — це серйозний сигнал.

Як зрозуміти, що біля вас не той партнер
Чоловік кричить на жінку. Фото: freepik

Ваші потреби ігнорують

Якщо ви постійно поступаєтесь, щоб уникнути конфліктів, або ж ваші бажання та емоції для партнера неважливі — ви в стосунках, де немає балансу.

Маніпуляції та контроль

Якщо ви чуєте від свого партнера, що ви нічого без нього не зможете чи він краще знає як буде правильно — це прямі прояви токсичних стосунків. Вони руйнують вашу самооцінку та свободу і далі буде лише гірше.

Ви не ростете поруч з людиною

Хороший партнер завжди буде підтримувати ваш розвиток. Якщо ж ви відчуваєте, що поруч з цією людиною ви деградуєте або перестали прагнути до більшого — це червоний прапорець.

Постійне відчуття самотності

Якщо ви поруч з партнером і все одно почуваєтеся емоційно самотньою, запитайте себе: "Навіщо це мені?". 

Як зрозуміти, що обрали не того партнера
Чоловік не звертає уваги на жінку. Фото: freepik

Запам'ятайте, у стосунках ви завжди повинні відчувати підтримку, повагу та віру у вас. Вони не повинні вам заважити рухатись по житті чи будувати кар'єру. Якщо вищезгадані пункти вам знайомі, можливо, варто переглянути ваші стосунки. 

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08:19 РФ дронами атакувала Дніпро — в ОВА показали фото наслідків

08:15 Ціни невпинно ростуть — де в Україні можна вигідно купити житло

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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