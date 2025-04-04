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С вами не тот мужчина — как понять, что выбрали не того партнера

4 апреля 2025 07:40
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Основные ошибки в выборе партнера — как не прогадать
Равнодушный мужчина. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

В любых отношениях нужно работать и прилагать к ним усилия, чтобы они были крепкими и здоровыми. Однако часто все попытки не помогают, а вы будто застряли на месте и не знаете, куда вам двигаться дальше.

Психолог Лиана Бенько рассказала, какие признаки свидетельствуют, что возле вас не "ваш" человек.

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Вы постоянно испытываете стресс и тревогу

Психолог подчеркнула, что любовь ни в коем случае не должна держать вас в напряжении. Если рядом с партнером не можете расслабиться, чувствуете страх или неуверенность — это серьезный сигнал.

Як зрозуміти, що біля вас не той партнер
Мужчина кричит на женщину. Фото: freepik

Ваши потребности игнорируют

Если вы постоянно уступаете, чтобы избежать конфликтов, или же ваши желания и эмоции для партнера неважны — вы в отношениях, где нет баланса.

Манипуляции и контроль

Если вы слышите от своего партнера, что вы ничего без него не сможете или он лучше знает как будет правильно — это прямые проявления токсичных отношений. Они разрушают вашу самооценку и свободу и дальше будет только хуже.

Вы не растете рядом с человеком

Хороший партнер всегда будет поддерживать ваше развитие. Если же вы чувствуете, что рядом с этим человеком вы деградируете или перестали стремиться к большему — это красный флажок.

Постоянное ощущение одиночества

Если вы рядом с партнером и все равно чувствуете себя эмоционально одинокой, спросите себя: "Зачем это мне?".

Як зрозуміти, що обрали не того партнера
Мужчина не обращает внимания на женщину. Фото: freepik

Запомните, в отношениях вы всегда должны чувствовать поддержку, уважение и веру в вас. Они не должны вам помешать двигаться по жизни или строить карьеру. Если вышеупомянутые пункты вам знакомы, возможно, стоит пересмотреть ваши отношения.

Ранее мы писали, какие признаки помогут распознать в партнере нарцисса.

Также мы сообщали, как проверить психологическую совместимость в паре.

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07:14 Атака РФ на Харьков — количество погибших возросло

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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