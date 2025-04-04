Основные ошибки в выборе партнера — как не прогадать

С вами не тот мужчина — как понять, что выбрали не того партнера
В любых отношениях нужно работать и прилагать к ним усилия, чтобы они были крепкими и здоровыми. Однако часто все попытки не помогают, а вы будто застряли на месте и не знаете, куда вам двигаться дальше.
Психолог Лиана Бенько рассказала, какие признаки свидетельствуют, что возле вас не "ваш" человек.
Как понять, что возле вас не тот партнер
Вы постоянно испытываете стресс и тревогу
Психолог подчеркнула, что любовь ни в коем случае не должна держать вас в напряжении. Если рядом с партнером не можете расслабиться, чувствуете страх или неуверенность — это серьезный сигнал.
Ваши потребности игнорируют
Если вы постоянно уступаете, чтобы избежать конфликтов, или же ваши желания и эмоции для партнера неважны — вы в отношениях, где нет баланса.
Манипуляции и контроль
Если вы слышите от своего партнера, что вы ничего без него не сможете или он лучше знает как будет правильно — это прямые проявления токсичных отношений. Они разрушают вашу самооценку и свободу и дальше будет только хуже.
Вы не растете рядом с человеком
Хороший партнер всегда будет поддерживать ваше развитие. Если же вы чувствуете, что рядом с этим человеком вы деградируете или перестали стремиться к большему — это красный флажок.
Постоянное ощущение одиночества
Если вы рядом с партнером и все равно чувствуете себя эмоционально одинокой, спросите себя: "Зачем это мне?".
Запомните, в отношениях вы всегда должны чувствовать поддержку, уважение и веру в вас. Они не должны вам помешать двигаться по жизни или строить карьеру. Если вышеупомянутые пункты вам знакомы, возможно, стоит пересмотреть ваши отношения.
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