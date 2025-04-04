Основные ошибки в выборе партнера — как не прогадать

Равнодушный мужчина. Фото: freepik

В любых отношениях нужно работать и прилагать к ним усилия, чтобы они были крепкими и здоровыми. Однако часто все попытки не помогают, а вы будто застряли на месте и не знаете, куда вам двигаться дальше.

Психолог Лиана Бенько рассказала, какие признаки свидетельствуют, что возле вас не "ваш" человек.

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Вы постоянно испытываете стресс и тревогу

Психолог подчеркнула, что любовь ни в коем случае не должна держать вас в напряжении. Если рядом с партнером не можете расслабиться, чувствуете страх или неуверенность — это серьезный сигнал.

Мужчина кричит на женщину. Фото: freepik

Ваши потребности игнорируют

Если вы постоянно уступаете, чтобы избежать конфликтов, или же ваши желания и эмоции для партнера неважны — вы в отношениях, где нет баланса.

Манипуляции и контроль

Если вы слышите от своего партнера, что вы ничего без него не сможете или он лучше знает как будет правильно — это прямые проявления токсичных отношений. Они разрушают вашу самооценку и свободу и дальше будет только хуже.

Вы не растете рядом с человеком

Хороший партнер всегда будет поддерживать ваше развитие. Если же вы чувствуете, что рядом с этим человеком вы деградируете или перестали стремиться к большему — это красный флажок.

Постоянное ощущение одиночества

Если вы рядом с партнером и все равно чувствуете себя эмоционально одинокой, спросите себя: "Зачем это мне?".

Мужчина не обращает внимания на женщину. Фото: freepik

Запомните, в отношениях вы всегда должны чувствовать поддержку, уважение и веру в вас. Они не должны вам помешать двигаться по жизни или строить карьеру. Если вышеупомянутые пункты вам знакомы, возможно, стоит пересмотреть ваши отношения.

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