Стосунки з нарцисом — чим вони можуть бути небезпечні

Сварка між хлопцем та дівчиною. Фото: Freepik

Не всі стосунки складаються щасливо та тривають усе життя. Часом трапляються випадки, коли партнер виявляється нарцисом і дуже добре це приховує, адже часто його маніпуляції залишаються непоміченими.

Як розпізнати нарциса і що робити в таких випадках, пише Hack Spirit.

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Постійно грає роль жертви

Зазвичай такі люди завжди прикидаються жертвою, незалежно від того, що сталося і хто постраждав. Таким чином вони хочуть зосередити увагу лише на собі.

"Труять" вас

Часто нарциси у стосунках використовують газлайтинг — форму психологічної маніпуляції, за якої злочинець змушує жертву сумніватися у своїй реальності.

Самозакоханий хлопець. Фото: depositphotos

Мовчать та ігнорують ваші почуття

Своїм мовчанням нарциси маніпулюють своїми партнерами та використовують це як форму покарання.

Зарозуміла поведінка

Прояви пихатості та зневаги до навколишніх людей. Крім того, вони вважають, що завжди праві і не сприймають думку інших. У таких стосунках ви будете знеціненими та не почутими.

Вони пасивно-агресивні

Це може включати непрямі коментарі, непряму критику або тонкі підколи, спрямовані на те, щоб принизити вас.

Сварка у стосунках. Фото: freepik

Чому людина стає нарцисом

Експертка у психології комунікації Олена Хіль пояснила, що є багато причин, чому людина стає нарцисом. Одна із таких — це результат тривожного типу прив'язаності в дитинстві. Діти, які не отримували достатньої емоційної підтримки від батьків, можуть розвинути нарцисичні риси як механізм подолання відчуття незахищеності.

Інші дослідження вказують на генетичне підґрунтя виникнення нарцисичних рис у дитини. Існує помірна успадкованість нарцисичних проявів, іншими словами частина поведінки зумовлена генетичними факторами.

Батьки сваряться при дитині. Фото: freepik

Також на це впливає культура та соціалізація. Можна навчитися бути нарцисом, спостерігаючи та переймаючи поведінку у сім’ї, в культурі чи суспільстві, де високо цінується самореклама та самозвеличення.

Якщо ви помітили ці риси у свого партнера, зверніться до кваліфікованого психолога для детального аналізу ситуації та отримання професійних рекомендацій.​ Без належної допомоги ви можете отримати психологічну травму, яка буде заважати вам будувати стосунки з іншими людьми.

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