Отношения с нарциссом — чем они могут быть опасны

Ссора между парнем и девушкой. Фото: Freepik

Не все отношения складываются счастливо и длятся всю жизнь. Порой бывают случаи, когда партнер оказывается нарциссом и очень хорошо это скрывает, ведь часто его манипуляции остаются незамеченными.

Как распознать нарцисса и что делать в таких случаях пишет Hack Spirit.

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Постоянно играет роль жертвы

Обычно такие люди всегда притворяются жертвой, независимо от того, что произошло и кто пострадал. Таким образом они хотят сосредоточить внимание только на себе.

"Травят" вас

Часто нарциссы в отношениях используют газлайтинг — форму психологической манипуляции, при которой преступник заставляет жертву сомневаться в своей реальности.

Самовлюбленный парень. Фото: depositphotos

Молчат и игнорируют ваши чувства

Своим молчанием нарциссы манипулируют своими партнерами и используют это как форму наказания.

Высокомерное поведение

Проявления тщеславия и пренебрежения к окружающим людям. Кроме того, они считают, что всегда правы и не воспринимают мнение других. В таких отношениях вы будете обесцененными и не услышанными.

Они пассивно-агрессивные

Это может включать косвенные комментарии, косвенную критику или тонкие подколы, направленные на то, чтобы унизить вас.

Ссора в отношениях. Фото: freepik

Почему человек становится нарциссом

Эксперт в психологии коммуникации Елена Хиль объяснила, что есть много причин, почему человек становится нарциссом. Одна из таких — это результат тревожного типа привязанности в детстве. Дети, которые не получали достаточной эмоциональной поддержки от родителей, могут развить нарциссические черты как механизм преодоления чувства незащищенности.

Другие исследования указывают на генетическую основу возникновения нарциссических черт у ребенка. Существует умеренная наследуемость нарциссических проявлений, другими словами, часть поведения обусловлена генетическими факторами.

Родители ссорятся при ребенке. Фото: freepik

Также на это влияет культура и социализация. Можно научиться быть нарциссом, наблюдая и перенимая поведение в семье, в культуре или обществе, где высоко ценится самореклама и самовосхваление.

Если вы заметили эти черты у своего партнера, обратитесь к квалифицированному психологу для детального анализа ситуации и получения профессиональных рекомендаций. Без надлежащей помощи вы можете получить психологическую травму, которая будет мешать вам строить отношения с другими людьми.

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