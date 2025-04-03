Чому чоловіки зраджують — хто у цьому винен

Чоловік спілкується з іншою жінкою. Фото: freepik

Зради ніколи не є легкою темою для партнерів, особливо для тих, хто її зазнав. Однак зазвичай у зраді чоловіка звинувачують дружину, яка не могла його задовольнити, або ж коханку, яка стала розлучницею, але аж ніяк не самого зрадника.

Новини.LIVE розповість, чому так відбувається.

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Хто винен у зраді чоловіка

Думки про те, хто винен у зраді чоловіка дуже розрізняються. Частина людей вважає, що в цьому винні обоє партнерів, але коли зраджує жінка, суспільство не поспішає її захищати. Інші переконані, що вина лише жінка, адже вона не змогла задовольнити свого чоловіка. Треті наголошують на провині коханки, яка забрала чоловіка з сім'ї. А ще одна частина людей вважає, що у зраді чоловіка винен лише він сам. Тож яка думка правильна?

Чоловік спілкується з іншою жінкою. Фото: freepik

Експертка Діана Андрусенко наголосила, що спершу потрібно розібратися хто зрадив, чому і яка буде подальша доля стосунків. Однак, на думку психолога, в жодному разі не варто звинувачувати того, кого зрадили. Це може вплинути на вашого партнера, адже він думатиме, що ходіння "наліво" залишиться безкарним.

Кожна людина заслуговує на щастя та щирі стосунки, якщо вона готова докласти до цього зусиль. Якщо у парі все гаразд, а зрада чоловіка спричинена лише його інстинктами, не варто вішати ярлики на жінку та звинувачувати її у чомусь. Кожна ситуація унікальна, тому судити когось і робити поспішні висновки не варто.

Чому жінок звинувачують у зраді чоловіків

Розлучниця

Коли відбулась зрада, немало людей звинувачують у цьому коханку, яка стала "розлучницею". Водночас суспільство не зважає, знала та жінка про наявність партнерки в чоловіка, чи ні. Зазвичай її називають спокусницею, перед якою не можна встояти, та егоїсткою.

Чоловік зраджує дружину. Фото: freepik

Психологи дійшли до висновку, що жінки найчастіше у зрадах свого чоловіка звинувачують саме "іншу жінку", тоді як чоловіки свою партнерку, якщо вона зрадила. Така суспільна думка знімає майже усю відповідальність та звинувачення з чоловіка, бо в нього нібито не залишалось іншого вибору і він не володів собою.

Людина, яка зраджує, все усвідомлює та здатна ухвалювати рішення самостійно. Неможливо змусити чоловіка піти на зраду та мати якісь контакти з іншими жінками, якщо він цього не хоче і усіляко відмовляється. Відповідальність за свої дії завжди несе людина, яка їх робить.

Погана дружина/дівчина

Часто у випадку зрад можна почути, що чоловік пішов до іншої, бо його жінка "не задовольняє його потреби", "вже народжувала і має непривабливе тіло", "гірше стежить за собою" чи "зайнята дітьми і нічого не бачить". Зазвичай це розповідає сам чоловік, аби хоча б якось себе виправдати.

Експерти вважають, що так відбувається через навіяні гендерні стереотипи, коли жінка була лише "берегинею домашнього вогнища" і мала робити все для щастя чоловіка. Однак зараз ми живемо не у XVIII столітті і ситуація змінилась кардинально.

Зрада чоловіка. Фото: freepik

Якщо чоловіки дбають про свою жінку, забирають дітей, аби вона мала більше часу на себе чи допомагають у побутових справах, вона залишатиметься тою самою "красунечкою", якою була при знайомстві.

Піти, зрадити чи зруйнувати стосунки завжди легше, але чи впевнені ви, що знову знайдете "свою" людину, яка буде для вас домом.

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